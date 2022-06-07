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Giriş Tarihi: 7.6.2022 15:46

BasketbolcuFurkan Korkmaz'dan milli takım açıklaması!

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BasketbolcuFurkan Korkmaz’dan milli takım açıklaması!

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli sporcu Furkan Korkmaz, milli takım için her zaman hazır olacağını söyledi.

Uluslararası Basketbol Federasyonuna (FIBA) açıklamalarda bulunan milli yıldız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya ile karşılaşacak A Milli Erkek Takımı ile ilgili konuştu.

Milli takımın kendisi için önemini anlatan Furkan, "Çok yoğun ve önemli bir yaz olacak. Milli takımın benim için anlamı çok derin. Bu yüzden sezon ne kadar uzun olursa olsun ihtiyaç duyulduğunda milli takım için hep hazır olacağım." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda potansiyelli oyuncuların olduğuna değinen Furkan, şunları kaydetti:

"Kadroda potansiyelli isimlerin bulunmasının ülkemiz için çok gurur verici bir tablo olduğunu düşünüyorum. Çok genç ve yetenekli bir jenerasyona sahibiz. Ayrıca tecrübeliyiz. NBA'den birçok oyuncumuz mevcut. Avrupa'nın en üst seviyesinde mücadele eden oyuncularımız da bulunuyor. Potansiyelimiz var ve bu potansiyelimizi sahada gösterecek güce de sahibiz. Günün sonunda takım olarak potansiyelimiz yüksek ve önemli başarılar elde edebiliriz. Ancak en önemli şey takım olarak oynayabilmek ve herkesin performansını mümkün olduğunca sahaya yansıtabilmesi. Yetenekli ve birlikte oynamayı seven oyunculardan oluşan gerçek bir takımız. İşin sırrı bu olacak."

Basketbolun yanı sıra YouTube'da Türkiye'nin tarihi yerlerini gezdiği "Furkan Korkmaz ile Bi Sonraki Durak" adlı bir program da hazırlayan oyuncu, bununla ilgili ise, "Kameraların önünde olmak taraftarların önünde basketbol oynamaktan daha zor. Sporcuların etkisinin sadece sahada sınırlı olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Yönetim ekibimle saha dışı planlarım hakkında konuşurken, çok parlak bir fikirle geldiler. Beni çok iyi tanırlar; okumayı, öğrenmeyi ve keşfetmeyi severim. Türkiye büyük bir tarih ve kültür potansiyeline sahip. Türkiye'nin bazı tarihi güzelliklerine arabayla gittiğim ve onların sırlarını keşfetmeye çalıştığım bir yolculuk çektik." değerlendirmesinde bulundu.

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BasketbolcuFurkan Korkmaz'dan milli takım açıklaması!
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