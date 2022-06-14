Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Golden State Warriors NBA finalinde 3-2 öne geçti
Giriş Tarihi: 14.6.2022 09:47

Golden State Warriors NBA finalinde 3-2 öne geçti

Golden State Warriors NBA finalinde 3-2 öne geçti

NBA Finalleri'nde Boston Celtics'i 104-94 yenen Golden State Warriors, seride 3-2 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri'nde Boston Celtics'i 104-94 yenen Golden State Warriors, seride 3-2 öne geçti.

Batı Konferansı şampiyonu Warriors, Doğu Konferansı şampiyonu Celtics'i ağırladığı serinin 5. maçını, son çeyrekteki oyunuyla kazandı.

Warriors'ı galibiyete, 26 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Andrew Wiggins ve 21 sayı kaydeden Klay Thompson taşıdı.

Yüzde 31,8 isabetle 16 sayı ve 8 asist üreten Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry'nin, 233 maç süren üç sayılık basket atma serisi sona erdi.

Celtics'te Jayson Tatum 27 sayı, 10 ribaunt, Marcus Smart 20 sayı ve Jaylen Brown 18 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

Warriors, Celtics'in sahasında oynanacak serinin 6. karşılaşmasını kazanırsa şampiyon olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! 2022 temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
Emekli zammı hesaplama ile yeni maaşlar belli oluyor! En az 1137 TL'lik zam artışı yolda: Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman verilecek? SSK ve BAĞKUR'lular için müjde haber
Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini ne oldu? Ekonomistler ne diyor? TÜFE Haziran 2022 enflasyon oranı ile Temmuz zammı ve maaşlar netleşecek!
Ankara'da bugün okullar tatil mi, Valilik'ten açıklama geldi mi? 14 Haziran 2022 Salı Ankara hava durumu nasıl, yağmur var mı, okullar tatil olacak mı?
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
Son dakika! Türkiye Van'daki o buluşmayı konuşmuştu: Minik Derin, Başkan Erdoğan'ın verdiği cevabı anlattı
EYT SON DAKİKA: Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT çalışması başlıyor! İşte EYT'de son durum ve merakla beklenen tarih
E okul ne zaman kapanacak, 2.dönem not ve devamsızlık girişi bitti mi, kapandı mı? 2022 MEB e okul VBS giriş ekranı ile devamsızlık ve karne notu sorgula!
ARKADAŞINA GÖNDER
Golden State Warriors NBA finalinde 3-2 öne geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA