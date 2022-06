Pınar Karşıyaka’dan Ufuk Sarıca’ya 3 yıllık yeni sözleşme!

"YENİ HEDEFLER İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Başantrenör Ufuk Sarıca da Karşıyaka'nın kendisi için her zaman bir özel yer olduğunu vurgulayarak, "Her yönettiğim maç için, her burada bulunduğum dönem için devamlı gururlandım. Aynı şekilde de burada kendimi özel hissediyorum. Yeniden bir planlamayla beraber, yeni hedeflerin, yeni hayallerin peşinden koşacağımız için açıkçası sabırsızlanıyorum. Bu bağlamda başta başkanıma, yönetim kurulumuza, camiamıza ve elbette taraftarımıza bana gösterdikleri sevgi için teşekkür ediyorum. Bu önemli çünkü sporun içinde sevgi son dönemde kaybolan bir simge." diye konuştu.

Pınar Karşıyaka'da 7 seneyi doldurduğunu ancak ilk senesi gibi heyecan duyduğunu kaydeden Sarıca, "Sonuç itibarıyla yeni koşulacak kulvarlar yeni hedefler var, yeni hayaller var. Bunu da bir an önce hep beraber başarmak için sabırsızlanıyorum." şeklinde görüş belirtti.