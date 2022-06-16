Pınar Karşıyaka’dan Ufuk Sarıca’ya 3 yıllık yeni sözleşme!

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Sarıca için "Karşıyaka Fan Zone"da düzenlenen imza törende konuşan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, istikrar, güven ve sürdürülebilirlikle başarının doğal olarak ortaya çıktığını söyledi. Sarıca ile bunu sağladıkları dönemde büyük başarılar elde ettiklerini hatırlatan Büyükkarcı, şöyle konuştu:

"Ufuk Sarıca taraftarımız ve camiamızın gönlünde taht kurmuş bir hocadır, onun yanında çok sevdiğim bir arkadaşımdır, kardeşimdir. Biz taraftarımızla var olan bir kulübüz. Tüm bu organizasyonlar da taraftarımızın dışarıda başını dik tutmak için yaptığımız organizasyonlar, çalışmalar. Yönetici arkadaşlarıma da bir parantez açıp onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu ekonomik krizde evlerinden de vakit çalarak kulübe harcıyorlar. Böyle bir konjonktürde böyle bir ekonomik durumda yaptıkları çok büyük bir iş."