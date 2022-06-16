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Giriş Tarihi: 16.6.2022 14:47

TOFAŞ, Yunan başantrenör Dimitris Priftis'le sözleşme imzaladı

AA
TOFAŞ, Yunan başantrenör Dimitris Priftis’le sözleşme imzaladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başantrenörlük görevine Dimitris Priftis getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, görüşmeler sonucunda 53 yaşındaki Yunan başantrenörle anlaşma sağlandı.

Mavi-yeşilli kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Priftis, son olarak THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Panathinaikos'u çalıştırdı.

Dimitris Priftis, 2016'da Aris'in başındayken Yunanistan liginde "Sezonun en iyi başantrenörü" seçildi. 2017-2021 yıllarında UNICS Kazan'da görev alan Priftis, 2020-2021 sezonunda Rus ekibini ULEB Avrupa Kupası ve VTB Ligi finalisti yaptı. 2021-2022 kalan sezonuna ise Panathinaikos ile Yunanistan Süper Kupası'nı kazanarak başlayan deneyimli koç, bu ekipteki başantrenörlük görevinden Nisan 2022'de ayrıldı.

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TOFAŞ, Yunan başantrenör Dimitris Priftis'le sözleşme imzaladı
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