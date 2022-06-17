Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe Beko’da Djordjevic dönemi sona erdi! Yerine gelecek isim...

ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, takımın başantrenörü Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle;
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır.
Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur.
Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü
ITOUDIS'İN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR
Fenerbahçe, CSKA Moskova'dan ayrılan Euroleague şampiyonu apoletli Yunan çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile ilgileniyor.
Sarı-lacivertlilerin, birçok konuda anlaşma sağladığı ve son detayların konuşulduğu başarılı koçla kısa sürede resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.