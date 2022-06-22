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Giriş Tarihi: 22.6.2022 14:03 Son Güncelleme: 22.6.2022 14:06

Melih Mahmutoğlu, 2 yıl daha Fenerbahçe'de!

AA
Melih Mahmutoğlu, 2 yıl daha Fenerbahçe’de!

Fenerbahçe Beko, erkek basketbol takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı. Milli basketbolcu, 2 yıl daha sarı lacivertli formayı giyecek.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen ve takım kaptanlığı görevini yıllardır başarıyla yerine getiren Melih Mahmutoğlu ile iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu'na hayırlı olmasını diliyor; kıymetli sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçe Beko formasını 9 sezondur giyen Melih, 1 THY Avrupa Ligi, 5 Türkiye ligi, 3 Türkiye Kupası ve 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu kazanma başarısı gösterdi.

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Melih Mahmutoğlu, 2 yıl daha Fenerbahçe'de!
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