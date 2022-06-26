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Giriş Tarihi: 26.6.2022 12:33

Son dakika transfer haberleri: Scottie Wilbekin Fenerbahçe Beko’da

Son dakika transfer haberleri: Scottie Wilbekin Fenerbahçe Beko’da

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Scottie Wilbekin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, aynı zamanda Milli Takımımızın da formasını giyen başarılı guard Scottie Wilbekin (1.88, 1993) ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır.

Oyununun her iki yönünde de etkili bir guard olan Scottie Wilbekin, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe Beko'nun başarısı için ter dökecek.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Scottie Wilbekin'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."

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Son dakika transfer haberleri: Scottie Wilbekin Fenerbahçe Beko’da
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