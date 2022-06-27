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Giriş Tarihi: 27.6.2022 12:19

Fenerbahçe Beko, Tonye Jekiri'yi renklerine bağladı!

DHA
Fenerbahçe Beko, Tonye Jekiri’yi renklerine bağladı!

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Başantrenör Dimitris Itoudis'in takıma katılmasıyla transferde vites yükselten Fenerbahçe Beko, uzun rotasyonuna hamle yaptı. Son olarak Rusya'nın UNICS Kazan takımında forma giyen Nijeryalı pivot Jekiri, sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Nijeryalı pivot Tonye Jekiri ile 1+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Tonye Jekiri'ye hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Fenerbahçe Beko, Tonye Jekiri'yi renklerine bağladı!
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