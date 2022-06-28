Galatasaray Nef, Raymar Morgan’ı kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef, yabancı oyuncu kadrosunu daha önce Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş ve Pınar Karşıyaka formaları ile tanıdığımız Amerikalı uzun forvet Raymar Morgan ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak güçlendirdi. Geçtiğimiz sezonu Fransa'nın Asvel takımında geçiren Raymar Morgan 2022-23 sezonunda sarı kımızılı formamız ile mücadele edecek. Oyuncumuza Galatasaray Ailesine hoş geldin diyor, üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.