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Giriş Tarihi: 28.6.2022 15:27

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe öne geçti!

AA
HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe öne geçti!

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i 74-68 mağlup etti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finali ilk maçında Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep'i 74-68 mağlup etti.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini Gazişehir Gaziantep, 25-16 önde tamamladı. Kırmızı-siyahlılar, devre arasına da 42-32 üstün gitti.

İkinci yarıda toparlanan Fenerbahçe, üçüncü periyotta farkı eritirken, son çeyreğe Gazişehir Gaziantep, 57-53 önde girdi. Final periyodunda özellikle hücumda daha etkili olan sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 74-68 galip ayrılarak final serisinde durumu 1-0 yaptı.

Serinin ikinci müsabakası yarın aynı salonda oynanacak. Fenerbahçe, rakibini yendiği takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. Gazişehir Gaziantep'in kazanması durumunda seri eşitlenecek ve şampiyon olacak takımı üçüncü maç belirleyecek.

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HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe öne geçti!
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