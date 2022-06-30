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Giriş Tarihi: 30.6.2022 17:50

Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu John Egbunu'yu transfer etti

AA
Gaziantep Basketbol, ABD’li oyuncu John Egbunu’yu transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu John Egbunu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon İtalya'nın Varese takımında oynayan Egbunu, burada 8 maça çıkıp, ortalama 28.1 dakika süre alarak 11 sayı, 9.4 ribaund, 1.3 blok istatistiklerine ulaşmıştır. Daha sonra İsrail'in Hapoel Jerusalem takımına transfer olan Egbunu, burada 22 maçta ortalama 15.6 dakika süre almış, 7.5 sayı, 4.7 ribaund, 0.8 blok istatistiği ile sezonu tamamlamıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu John Egbunu'yu transfer etti
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