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Giriş Tarihi: 1.7.2022 16:47

Fenerbahçe Safiport 5 transfer yaptı

AA
Fenerbahçe Safiport 5 transfer yaptı

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon yapılanması kapsamında Mina Djordjevic, Merve Aydın, Olivia Epoupa, Emma Meesseman ve Breanna Stewart ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamalara göre, Fransız oyun kurucu Olivia Epoupa, Belçikalı pivot Emma Meesseman, ABD'li uzun forvet Breanna Stewart ve son olarak Galatasaray'da forma giyen milli oyun kurucu Merve Aydın ile anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe Safiport'un bir başka transferi de Sırbistan Milli Takımı'nda da oynayan Mina Djordjevic oldu. 23 yaşındaki forvet oyuncusu, yeni sezonda Fenerbahçe Gelişim Takımı'nda forma giyecek. Djordjevic, FIBA Avrupa Ligi maçlarında ise Fenerbahçe Safiport kadrosunda yer alacak.

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Fenerbahçe Safiport 5 transfer yaptı
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