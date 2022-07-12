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Giriş Tarihi: 12.7.2022 14:18

Fenerbahçe Beko'dan iki bomba: Nick Calathes ve Nigel Hayes-Davies

Fenerbahçe Beko’dan iki bomba: Nick Calathes ve Nigel Hayes-Davies

Yeni sezona Euroleague'in efsane Yunan koçu Dimitris Itoudis'le başlayan Fenerbahçe Beko'nun Nick Calathes ve Nigel Hayes-Davies ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Başantrenör Dimitris Itoudis önderliğinde gelecek sezon Avrupa'nın zirvesine yeniden dönmek için yeni bir kadro yapılanmasına giren Fenerbahçe Beko'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Home of Glory'nin haberine göre; Fenerbahçe Beko, Nick Calathes ve Nigel Hayes-Davies ile anlaşmaya çok yakın olduğu iddia edildi.

Yunan basınında SDNA'da yer alan habere göre ise Panathinaikos da Nick Calathes için girişimlerde bulundu. İddialara göre Yunan ekibi 33 yaşındaki tecrübeli guard için ilk olarak 2.7 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etti. Daha sonra ise tekliflerini 4 milyon Euro'dan 3 yıllık bir teklife yükselttiler. Ancak Nick Calathes, 4.5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık kontrat talebinde bulundu.

Bunun üzerine teklifi daha yüksek seviyelere çıkarmayı planlamayan Panathinaikos, B planına geçti ve diğer alternatiflerini değerlendirmeye aldı. Uzun yıllar Panathinaikos forması giyen Nick Calathes, geçtiğimiz sezonu Barcelona'da geçirmiş ve Katalan ekibiyle EuroLeague'de 7.4 sayı, 4.1 ribaund ve 6.1 asist ortalamalarıyla mücadele etmişti.

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Fenerbahçe Beko'dan iki bomba: Nick Calathes ve Nigel Hayes-Davies
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