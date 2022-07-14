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Giriş Tarihi: 14.7.2022 10:39

NBA'de ayakta maç izleyen oyunculara ağır yaptırım!

NBA’de ayakta maç izleyen oyunculara ağır yaptırım!

NBA karşılaşmalarında takımının maçını ayakta izleyen yedek oyuncular, seryircilerin görüşünü engellediği gereçkçeiyle ağır cezalar yiyecek. işte tüm detaylar...

NBA Yönetimi yeni sezon öncesi radikal kararlar aldı. Buna göre yeni sezonda yedek oyuncuların maç sırasında ayağa kalkarak arkalarındaki seyircilerin görüşünü engelleyen takımlara ağır cezalar gelecek.

Geçen sezon play-off'lar sırasında Dallas Mavericks takımına bu nedenle toplam 175 bin dolar ceza gelmişti. Birçok kulübün taraftarları aynı dertten mustarip olduklarını, büyük paralar verdikleri yerden maç izleyemediklerini dile getirirken dile getirirken yeni sezonda bu konuda çok ağır cezaların geleceği belirtildi.

AYRICA TAKTİK FAULLERE DE YAPTIRIM

Özellikle hızlı hücumlara çıkan takımlar karşısında az adamla yakalanan ekiplerin yaptığı bu taktik fauller sonrası oyun, top saha dışına çıkmış gibi değerlendiriliyor ve oyun kenardan başlıyordu. Bu da oyunun hızını kestiği gibi hızlı hücuma çıkan takımların avantajını eline alıyordu. Yeni sezonda artık taktik faul yapan takım aleyhine bir serbest atış verilecek, ayrıca top da hücum eden takımda olacak.

Ayrıca iki sezondur devam eden ve play-off'a kalacak son iki takımın belirlendiği play-in sisteminin kalıcı olarak devam etmesinde karar kılındı.

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NBA'de ayakta maç izleyen oyunculara ağır yaptırım!
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