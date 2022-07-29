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Giriş Tarihi: 29.7.2022 13:57

Beşiktaş, Litvanyalı basketbolcu Gediminas Orelik'i transfer etti

AA
Beşiktaş, Litvanyalı basketbolcu Gediminas Orelik’i transfer etti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Litvanyalı uzun forvet Gediminas Orelik’i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Orelik ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. Orelik, ülkesinde Siauliai ve Lietuvos Rytas gibi takımlarda oynadıktan sonra 2016'da Banvit'e transfer oldu. Ardından İtalya'da Reyer Venezia ve Bosna Hersek'te Spars formaları giyen tecrübeli basketbolcu, geçen sezonu ülkesinin Lietkabelis takımında geçirdi.

Geçen sezon 37 lig maçında 11,8 sayı ortalaması yakalayan tecrübeli oyuncu, ayrıca 3,7 ribaunt ve 3,2 asist oranı yakaladı. Orelik, ULEB Avrupa Kupası'nda ise 15 karşılaşmada 15,4 sayı, 4,7 ribaunt ve 2,7 asistlik ortalama tutturdu.

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Beşiktaş, Litvanyalı basketbolcu Gediminas Orelik'i transfer etti
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