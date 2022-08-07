Harika çocuklar!

FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda gençlerimiz tarih yazmaya devam ediyor. İzmir'de oynanan yarı final mücadelesinde Slovenya'yı 79-64 yenen Türkiye adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, finaldebugün saat 20.30'da İspanya ile karşılaşacak. İlk periyodu 28-13 önde kapatan Slovenya, ikinci periyotta farkı 20 sayıya kadar çıkardı. Müthiş birgeri dönüşe imza atan Genç Dev Adamlar, Karahan ve Arda'nın skoreroyunuyla 23. dakikada 47-46 öne geçti. Son 3 dakikaya 52-48 üstün giren Türkiye, mücadeleyi 79-64 kazanıp büyük bir zafere imza attı.