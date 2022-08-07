Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Harika çocuklar!
Giriş Tarihi: 7.8.2022

Harika çocuklar!

Harika çocuklar!
FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda gençlerimiz tarih yazmaya devam ediyor. İzmir'de oynanan yarı final mücadelesinde Slovenya'yı 79-64 yenen Türkiye adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, finalde bugün saat 20.30'da İspanya ile karşılaşacak. İlk periyodu 28-13 önde kapatan Slovenya, ikinci periyotta farkı 20 sayıya kadar çıkardı. Müthiş bir geri dönüşe imza atan Genç Dev Adamlar, Karahan ve Arda'nın skorer oyunuyla 23. dakikada 47-46 öne geçti. Son 3 dakikaya 52-48 üstün giren Türkiye, mücadeleyi 79-64 kazanıp büyük bir zafere imza attı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Senaryo CHP'de yazıldı! AK Parti'li vekilin aracının durdurulmasından siyasi operasyon çıktı
Son dakika: Savcılık ahlaksızlık için harekete geçti! Spotify hesap verecek
Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilmişti: Vaatlerle kandırıldım
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi? YKS tercih sonuçları 2022 sorgulama işlemleri başladı!
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Son dakika: Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'in üzerine yürüdü! Koruması darp etti
SON DAKİKA! CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı: Rüşvet skandalı ortaya çıktı
ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı? KPSS sınav takvimi 2022 hakkında duyuruda bulundu!
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Harika çocuklar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA