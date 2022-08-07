Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Pınar Karşıyaka, Dusan Cantekin'i aldı
Giriş Tarihi: 7.8.2022 13:22

Pınar Karşıyaka, Dusan Cantekin'i aldı

DHA
Pınar Karşıyaka, Dusan Cantekin’i aldı

Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon maratonu öncesi kadrosunu tepeden tırnağa değiştiren Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol'dan 2.24 boyundaki Sırp asıllı Türk pivot Dusan Cantekin'le sözleşme imzaladı.

Türkiye kariyerine 2009 yılında Anadolu Efes'te başlayan tecrübeli oyuncu, birçok kulüpte görev aldıktan sonra geçen sezon Gaziantep'te 2.1 sayı, 1.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

Karşıyaka, kadroda düşünülmeyip Beşiktaş'a transfer olan Burak Can Yıldızlı için de teşekkür mesajı yayınladı. İç transferde yalnız Berkan Durmaz'la sözleşme yenileyen yeşil-kırmızılı ekip transferde daha önce Errick McCollum, Kenan Sipahi, Angel Delgado, Jaylon Brown, Skyler Flatten, Deniz Kılıçlı, Mert Celep ve Thomas Akyazılı'yı almıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Senaryo CHP'de yazıldı! AK Parti'li vekilin aracının durdurulmasından siyasi operasyon çıktı
Son dakika: Savcılık ahlaksızlık için harekete geçti! Spotify hesap verecek
Elektriği kesildi iddiasıyla Kılıçdaroğlu tarafından ziyaret edilmişti: Vaatlerle kandırıldım
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç günde belli olur, sonuç tarihi belli mi? YKS tercih sonuçları 2022 sorgulama işlemleri başladı!
Petrol fiyatları çakıldı: Motorin ve benzin fiyatı için indirim geldi! İstanbul dahil büyükşehirlerde akaryakıt pompa fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kocaeli'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Son dakika: Cemal Enginyurt canlı yayında Latif Şimşek'in üzerine yürüdü! Koruması darp etti
SON DAKİKA! CHP'li Kadıköy Belediyesi personelleri suçüstü yakalandı: Rüşvet skandalı ortaya çıktı
ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı? KPSS sınav takvimi 2022 hakkında duyuruda bulundu!
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Pınar Karşıyaka, Dusan Cantekin'i aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA