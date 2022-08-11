Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri NBA'den Bill Russell'a büyük onur! Forması NBA genelinde emekliye ayrıldı
Giriş Tarihi: 12.8.2022 00:43

NBA'den Bill Russell'a büyük onur! Forması NBA genelinde emekliye ayrıldı

AA
NBA’den Bill Russell’a büyük onur! Forması NBA genelinde emekliye ayrıldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Amerikan Basketbol Ligi Oyuncuları Birliği (NBPA), hayatını kaybeden Bill Russell'ın 6 numaralı formasını lig genelinde emekliye ayırdı. NBA takımlarının bu sezondan itibaren oyuncularına 6 numaralı formayı veremeyeceği kaydedildi. Ligde 6 numaralı formayı giyen oyuncuların ise bu karardan muaf tutulacağı aktarıldı.

Ligin internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen ay 88 yaşında yaşamını yitiren Boston Celtics efsanesi Russell'ı onurlandırmak amacıyla 6 numaralı formanın NBA genelinde emekli edildiği belirtildi.

NBA takımlarının bu sezondan itibaren oyuncularına 6 numaralı formayı veremeyeceği kaydedildi. Ligde 6 numaralı formayı giyen oyuncuların ise bu karardan muaf tutulacağı aktarıldı.

Bill Russell, NBA genelinde forması emekli edilen ilk basketbolcu oldu. ABD profesyonel spor tarihinin ilk siyahi başantrenörü olma unvanını taşıyan Russell, 1975'te Basketbol Şöhretler Müzesi'ne dahil edilmişti.

Russell, 1956-1969 yıllarında görev yaptığı NBA'de 11 kez şampiyonluk yaşadı. Efsane basketbolcu, 12 defa all-star, 5 kez de NBA'in en değerli oyuncusu seçildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu, hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?
Son dakika: Muharrem İnce ifşa etmişti! Merdan Yanardağ canlı yayında itiraf etti: CHP ve İYİ Parti'den para alıyoruz
Son dakika! YİK toplantısı sonrası flaş açıklama: Türkiye'deki yabancı vakıfların faaliyetleri mercek altında
Son dakika: Muharrem İnce'den flaş ifşaat! CHP, İYİ Parti ve o kanallar kafasını kuma gömdü! Tele 1'den günler sonra gelen itiraf
DGS sonuçları belli oldu! İşte ÖSYM ile 2022 Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonuçları sorgulama ekranı TIKLA ÖĞREN!
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı: Yüzde 35 indirim geliyor! Tarım Kredi Kooperatifleri, Et ve Süt Kurumu için talimatı verdi
ABD ve YPG'den büyük petrol vurgunu! Yüzlerce askeri araçla kaçırdılar
BİM psikolog gerçek mi, doğru mu? BİM aktüel ürünler psikolog seansı ile gündeme oturdu!
Kendine bol kepçe işçilere ise kaşıkla! Mansur Yavaş çalışanlarına asgari ücreti bile çok gördü
İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ilanları: İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi ve güvenlik alımı ne zaman yapılacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA'den Bill Russell'a büyük onur! Forması NBA genelinde emekliye ayrıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA