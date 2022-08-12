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Giriş Tarihi: 12.8.2022

Forması rekor kıracak!

Forması rekor kıracak!
Basketbolun yaşayan en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen Michael Jordan'ın 1998 NBA finallerinde giydiği Chicago Bulls forması satışa sunulacak. 6-14 Eylül arasında Sotheby's tarafından yapılacak açık artırmaya çıkacak 23 numaralı ikonik ürünün MJ'nin kariyerinin en önemli parçalarından biri olduğu kaydedildi. Müzayede evi satış rakamının 5 milyon dolara (90 milyon TL) kadar çıkabileceğini söylerken, bunun bir Jordan parçası için rekor olacağını vurguladı. Geçen sene, yine Jordan tarafından giyilen bir çift Nike Air Ships spor ayakkabısı, açık artırmayla 1.47 milyon dolarlık fiyata satılmıştı.

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