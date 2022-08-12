Forması rekor kıracak!

Basketbolun yaşayan en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen MichaelJordan'ın 1998 NBA finallerindegiydiği Chicago Bullsforması satışa sunulacak. 6-14 Eylül arasında Sotheby's tarafından yapılacak açık artırmaya çıkacak 23 numaralı ikonik ürünün MJ'nin kariyerinin en önemli parçalarından biri olduğu kaydedildi. Müzayede evi satış rakamının 5 milyondolara (90 milyon TL)kadar çıkabileceğini söylerken, bunun bir Jordan parçası için rekor olacağını vurguladı. Geçen sene, yine Jordan tarafından giyilen bir çift Nike Air Ships spor ayakkabısı, açık artırmayla 1.47 milyon dolarlık fiyata satılmıştı.