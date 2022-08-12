Forması rekor kıracak!

Basketbolun yaşayan en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilensatışa sunulacak. 6-14 Eylül arasında Sotheby's tarafından yapılacak açık artırmaya çıkacak 23 numaralı ikonik ürünün MJ'nin kariyerinin en önemli parçalarından biri olduğu kaydedildi. Müzayede evi satış rakamınınbunun bir Jordan parçası için rekor olacağını vurguladı. Geçen sene, yine Jordan tarafından giyilen bir çift Nike Air Ships spor ayakkabısı, açık artırmayla 1.47 milyon dolarlık fiyata satılmıştı.