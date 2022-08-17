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Giriş Tarihi: 17.8.2022 21:59

5. İslami Dayanışma Oyunları'dan 3x3 Kadın Basketbol Milli Takımı'ndan bronz madalya

AA
5. İslami Dayanışma Oyunları’dan 3x3 Kadın Basketbol Milli Takımı’ndan bronz madalya

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 3x3 Kadın Basketbol Milli Takımı, Özbekistan'ı 14-10 yenerek bronz madalya elde etti.

Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nin dış sahalarında gerçekleşen 3x3 basketbolda kadın milliler günün ilk maçında yarı finalde Mali'ye 16-11 kaybetti.

Üçüncülük maçı için sahaya çıkan ay-yıldızlı ekip, son anları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Özbekistan'ı 14-10 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Karşılaşmadan sonra büyük bir coşku yaşayan milli basketbolcular, mutluluklarını maçı izleyen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'yla paylaştı.

Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bronz madalya maçında milli takımı yalnız bırakmadı.

Maçı tribünden izleyen Kasapoğlu, ay-yıldızlı ekibe destek oldu. Bakan Kasapoğlu'na TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti.

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5. İslami Dayanışma Oyunları'dan 3x3 Kadın Basketbol Milli Takımı'ndan bronz madalya
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