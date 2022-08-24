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Giriş Tarihi: 24.8.2022

F.Bahçe Beko asist kralını transfer etti

F.Bahçe Beko asist kralını transfer etti
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Barcelona forması giyen oyun kurucu Nick Calathes ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. 1989 yılında Florida'da dünyaya gelen Nick Calathes'in, hem Yunanistan hem de ABD vatandaşlığı bulunuyor. 2009-2012 arasında Panathinaikos'ta oynayan Calathes, burada Zeljko Obradovic'in yönetiminde EuroLeague şampiyonluğu yaşadı. Lokomotiv Kuban'ın ardından NBA ekiplerinden M.Grizzlies'a giden oyuncu, Panathinaikos ve Barcelona ile yoluna devam etti. Calathes, THY EuroLeague'de 1711 asist ile 1. sırada bulunuyor.

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F.Bahçe Beko asist kralını transfer etti
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