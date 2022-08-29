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Giriş Tarihi: 29.8.2022 17:00

A Milli Takım'ın yıldızı Shane Larkin'den eleştirilere cevap

A Milli Takım’ın yıldızı Shane Larkin’den eleştirilere cevap

A Milli Basketbol Takımı'nın Amerika asıllı yıldızı Shane Larkin, Millilerin Sırbistan'a 79-72 kaybettiği maçın ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

FIBA Dünya Kupası Elemeleri İkinci Tur I Grubu 6. maçında Türkiye kendi evinde Sırbistan'a 79-72 mağlup oldu. Maçın ardından eleştiri yağmuruna tutulan Shane Larkin sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi.

Efesteki rolüyle A Milli Takımdaki rolünün farklı olduğunu ifade eden Larkin şu sözleri kaydetti:

"Milli takımdaki rolüm ile Anadolu Efes'teki rolüm birbirinden farklı. Herkes Efes'teki gibi oynamamı istiyor fakat burası başka oyunculardan oluşan farklı bir takım. Burada takım arkadaşlarımın daha iyi olmasını sağlamak ve kazanmak için oynuyorum. Bu benimle alakalı değil, bizimle alakalı."

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A Milli Takım'ın yıldızı Shane Larkin'den eleştirilere cevap
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