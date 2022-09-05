Gürcistan’da büyük skandal

Grupta ilk iki maçını kazanan 12 Dev Adam, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi Gürcistan'a 88-83 yenilirken maça olaylar ve hatalar damga vurdu. İlkperiyodu 25-19 önde bitiren Türkiye,soyunma odasına 36-33 geride girdi. Gürcistan'ın üstünlüğü üçüncü periyotta da sürerken son bölüme 53-49 geride başladık. Toparlanan Türkiye son saniyedeki hatalar sonrasında 68-68 ile maçın uzatmaya gitmesine engel olamadı. 1. uzatma 75-75sona ererken 2. uzatmada ise 88-83ile kazanan Gürcistan oldu. Ancak maç sonrası ortalık karıştı. 4. periyotta Sanadze, Furkan Korkmaz'a küfüredince iki oyuncu birbirinin üzerine yürüdü. Karşılıklı diskalifiye kararı çıkarken soyunma odasına giden Furkan'a, 3 Gürcü basketbolcu ilegüvenlik güçleri saldırdı. Maç sonunda ise polisler koridorlarda sporcularımızı ittirince ortam daha da gerildi.
TURNUVADAN ÇEKİLİRİZ!
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, yaşananlara sert yanıt verdi… FIBA'nın hemen devreye girmesini isteyen Onan, "Furkan koridorda kondisyonerle giderken saldırıya uğradı. Buradan FIBA'ya sesleniyorum! Kimseyi aptal sanmasınlar,o koridordaki tüm kamera kayıtlarınıdakika dakika bizim önümüze getirecekler.Eğer getirmezlerse, başkanla(Hidayet Türkoğlu) da konuştumbiz bu turnuvayı terk ederiz! Resmen Gürcistan polisiyle yumruk yumruğa birbirimize gireceğiz. Arkadan Gürcüler gelip, laf ediyor. Oynamayan Gürcistanlı oyuncular koridorda gelip bize saldırıyor. Polis bizi koruduğunu iddia ediyor ancak bizi ittiriyorlar" çıkışında bulundu.
22 SANİYE İTİRAZI!
FURKAN ile Sanadze tartışması sırasında maç saati de devam etti. 22 saniyelik kayıp için Türkiye hemen itirazda bulunsa da durum değişmedi. Maç sonunda ise yetkililer resmi itiraz ile 22 saniyenin geri sarılması talebinde bulundu.
ATAMAN HAKEMLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ
MAÇIN ikinci uzatma bölümünde hakem kararları sonrasında başantrenör Ergin Ataman çılgına döndü. Deneyimli çalıştırıcı, Cedi Osman'a verilen teknik faul kararının ardından saha içine kadar girerek hakemlere tepki gösterirken oyundan atıldı. Sonrasında daha da sinirlenen Ataman'ı yardımcısı Muratcan Güler soyunma odasına götürdü.