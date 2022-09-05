Gürcistan’da büyük skandal

Grupta ilk iki maçını kazanan 12 Dev Adam, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda ev sahibi Gürcistan'a 88-83 yenilirken maça olaylar ve hatalar damga vurdu.Gürcistan'ın üstünlüğü üçüncü periyotta da sürerken son bölüme 53-49 geride başladık. Toparlanan Türkiye son saniyedeki hatalar sonrasında 68-68 ile maçın uzatmaya gitmesine engel olamadı.Ancak maç sonrası ortalık karıştı. 4. periyottaiki oyuncu birbirinin üzerine yürüdü. Karşılıklı diskalifiye kararı çıkarken soyunma odasına gidenMaç sonunda ise polisler koridorlarda sporcularımızı ittirince ortam daha da gerildi.Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, yaşananlara sert yanıt verdi… FIBA'nın hemen devreye girmesini isteyen Onan, "Furkan koridorda kondisyonerle giderken saldırıya uğradı. Buradan FIBA'ya sesleniyorum!Resmen Gürcistan polisiyle yumruk yumruğa birbirimize gireceğiz. Arkadan Gürcüler gelip, laf ediyor. Oynamayan Gürcistanlı oyuncular koridorda gelip bize saldırıyor. Polis bizi koruduğunu iddia ediyor ancak bizi ittiriyorlar" çıkışında bulundu.FURKAN ile Sanadze tartışması sırasında maç saati de devam etti. 22 saniyelik kayıp için Türkiye hemen itirazda bulunsa da durum değişmedi. Maç sonunda ise yetkililer resmi itiraz ile 22 saniyenin geri sarılması talebinde bulundu.MAÇIN ikinci uzatma bölümünde hakem kararları sonrasında başantrenör Ergin Ataman çılgına döndü. Deneyimli çalıştırıcı, Cedi Osman'a verilen teknik faul kararının ardından saha içine kadar girerek hakemlere tepki gösterirken oyundan atıldı. Sonrasında daha da sinirlenen Ataman'ı yardımcısı Muratcan Güler soyunma odasına götürdü.