Olaylı maç sonrası Ergin Ataman'dan şok sözler! "Gürcü polisi takıma saldırdı"

SAÇMASAPAN HAKEM DÜDÜĞÜ DE EKLENİNCE...

Maç sonunda 1-2 tane saçmasapan hakem düdüğü de eklenince maçı kazanan taraf Gürcistan oldu. Maçın uzatma bölümünde 22 saniyenin göz göre göre oynatılmamış olması bir skandal. Maçın uzatmaya gittiğini, son topun 2 saniye kala bizde olduğunu düşünürsek o 22 saniyeyi koyunca 24 saniyelik hakkımız olacaktı. Gerekli hukuki itirazımızı yaptık. Maç saatinde yapılan bu tür değişiklikler kural hatasına giriyor. Resmi olarak, anında, maç oynanırken yaptı itirazı. Bizi püskürttüler masadan. İspatıyla birlikte maçın sonucuna itiraz ettik. FIBA'dan maçın tekrarını veya son 4.5 dakikanın tekrar oynanmasını istedik.

"ÇAĞ DIŞI KALMIŞ BİR ORGANİZASYONLA KARŞI KARŞIYA KALDIK."

Burada öylesine saçmasapan ve çağ dışı kalmış bir organizasyonla karşı karşıya kaldık. Bu olaylarla birlikte skandal bir görüntü ortaya çıktı. Gürcü polisinden önce, oyuncumuz diskalifiye edildi. Furkan, soyunma odasına gitti. Giderken rakip takım benchinden oynamayan Shengelia, Bitadze ve atılan oyuncu Furkan'a soyunma odası kapısında gidip saldırdılar. Kondisyonerimiz kapıyı açmak için gittiğinde darbe alıp yere düşüyor. O arada bizim ekip de içeriye gidiyor. Furkan'ı koç odasına saklıyorlar. Burası FIBA, uluslararası organizasyon. Burada bir güç gösterisine izin vermeleri çok büyük saçmalık. Olay koridorda cereyan etti. Haberimiz yok. Maçın içindeydik. Görüntülerle bunlar ortaya çıkacak.