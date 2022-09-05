Olaylı maç sonrası Ergin Ataman'dan şok sözler! "Gürcü polisi takıma saldırdı"

Ergin Ataman, Gürcistan'da yaşanan olaylar sonrası basın mensuplarına flaş açıklamalarda bulundu.
İşte açıklamanın tamamı...
"BOŞ ŞUTLARI DEĞELENDİREMEDİK"
Birçok pozisyonda boş şutları değelendiremedik. Onlar da inanılmaz üçlük isabetleri buldular. McFadden'ın neredeyse orta sahadan attığı panyalı üçlük var. Kaçan faul atışları var. Ancak, ben sonuçta takımımın mücadelesiyle gurur duyuyorum. Kolay değil. Rakip kim olursa olsun bu takım genç bir takım. İlk kez A Milli Takım'da oynayan 4-5 oyuncu var. Burada dün ağır bir atmosfer vardı. O atmosferde ikinci uzatmanın son anına kadar kazanmak için çaba sarf ettik. Olmadı.
SAÇMASAPAN HAKEM DÜDÜĞÜ DE EKLENİNCE...
Maç sonunda 1-2 tane saçmasapan hakem düdüğü de eklenince maçı kazanan taraf Gürcistan oldu. Maçın uzatma bölümünde 22 saniyenin göz göre göre oynatılmamış olması bir skandal. Maçın uzatmaya gittiğini, son topun 2 saniye kala bizde olduğunu düşünürsek o 22 saniyeyi koyunca 24 saniyelik hakkımız olacaktı. Gerekli hukuki itirazımızı yaptık. Maç saatinde yapılan bu tür değişiklikler kural hatasına giriyor. Resmi olarak, anında, maç oynanırken yaptı itirazı. Bizi püskürttüler masadan. İspatıyla birlikte maçın sonucuna itiraz ettik. FIBA'dan maçın tekrarını veya son 4.5 dakikanın tekrar oynanmasını istedik.
"ÇAĞ DIŞI KALMIŞ BİR ORGANİZASYONLA KARŞI KARŞIYA KALDIK."
Burada öylesine saçmasapan ve çağ dışı kalmış bir organizasyonla karşı karşıya kaldık. Bu olaylarla birlikte skandal bir görüntü ortaya çıktı. Gürcü polisinden önce, oyuncumuz diskalifiye edildi. Furkan, soyunma odasına gitti. Giderken rakip takım benchinden oynamayan Shengelia, Bitadze ve atılan oyuncu Furkan'a soyunma odası kapısında gidip saldırdılar. Kondisyonerimiz kapıyı açmak için gittiğinde darbe alıp yere düşüyor. O arada bizim ekip de içeriye gidiyor. Furkan'ı koç odasına saklıyorlar. Burası FIBA, uluslararası organizasyon. Burada bir güç gösterisine izin vermeleri çok büyük saçmalık. Olay koridorda cereyan etti. Haberimiz yok. Maçın içindeydik. Görüntülerle bunlar ortaya çıkacak.
"OTELDE SPORCU BESLENMESİ YOK"
Ben 5 saniye kala diskalifiye oldum. Bu kadar maça çıktık, 10 saniye içinde Cedi'nin yaptığı yumuşak faule sportmenlik dışı faulle maçı bitirdi. Ben soyunma odasına gittim. Ondan sonra dışarı çıktığımda, gürültüleri duyduğumda Gürcü polisi takımı tartakladı. Takımı iterek soyunma odasına gönderdi. Ömer Onan ve Hüseyin Beşok'u tartakladılar. Büyük gölge düşürdü organizasyona. Her salona gelip giderken 45-50 dakika yol gidiyoruz. Koruma yok, escort yok. Otelde sporcu beslenmesi yok. Oyuncularımız aç durumda. Mücadele etmeye çalışıyoruz. İyi oynamadık. Maç sonu büyük hatalar yaptık. Maçı mucizevi bir şekilde kaybettik. Bu olaylar çok tatsız. Şaşkınlık içindeyim. Uzun süredir FIBA organizasyonlarında yoktum. Hakem kararları ve organizasyon beni şaşırttı.
"SAHADA ASLANLAR GİBİ MÜCADELE EDECEĞİZ."
Türk spor kamuoyuna sesleniyorum. Turnuva devam ediyor. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. 5 takım 2'şer galibiyette. Belçika, İspanya'yı yendi. Herkes herkesi yeniyor. Biz takım olarak buradan kurtulup önümüzdeki 2 maça konsantre olmamız lazım. Bu son derece önemli. Sahada aslanlar gibi mücadele edeceğiz.
SOSYETE KULÜPLERİNDE MAÇLARI İZLEYİP...
Bir diğer beklentim; burada bir milli takım var. Buna herkesin destek olması lazım. Turnuvadan sonra beni eleştirsinler. Ben Ergin Ataman olarak dimdik herkesin karşındayız. Türkiye'de nam salmış olan eski ünlü basketbolcuların sosyete kulüplerinde maçları izleyip ekranlara çıkıp 'Siz yüreksizsiniz, utanmıyor musunuz' diye ithamda bulunmasını kınıyorum.
Oyuncuların hepsi yürek koyuyor. Performansa yansımayabilir. Shane Larkin dün 10'da 2 attı. Elinde ciddi bir sakatlığı vardı. Bugün de idmana çıkmadı. Cedi Osman'ın dizinde esneme vardı. Oynatmak zorunda kaldık. Hücumda performans göstermedi. Kimse bu oyunculara yüreksiz diyemez! Bayrağı en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyorlar. Başarısız olursak sorumlusu ben.
"SABAH 8'E KADAR UYUYAMAMIŞ"
Geçmişte milli takımlarda, kendi aralarında kavga edip hiçbir sonuç elde edemeyen bazı oyuncuların çıkıp ekranlarda, burada rakiple kazanmak için kavga eden oyunculara yüreksiz demesi beni yaraladı. Oyuncuları da yaraladı. Alperen bugün antrenmana gelemedi. Sabah 8'e kadar uyuyamamış. Gidiyor bakıyor Türkiye'de ne dediklerine. Bir baş ağrısı var. Bu çocukları tedirgin etmeyin! Biz bu turnuvada sonuna kadar gideceğiz. Başarısız olursak da dimdik ayaktayım. Ben bu takım başarılı olacak diye söz verdim ama olmayabilir, olmazsa da gereğini yaparız.
Furkan Korkmaz yaptığı açıklamada, "Eren Hoca'yla beraber tünelden soyunma odasına giderken sahadaki 2 Gürcistan oyuncusu ve güvenlik bize saldırdı. 5 kişi üzerimize koşarak bize saldırdı biz de kendimizi savunduk." dedi.
Saldırı anında dik durduklarını belirten Korkmaz, "Tesadüftür ki Eren Hoca da olayın böyle olacağını hissetmiş, orada beraber dik bir şekilde ayakta durduk. Eren Ağabey güvenlik değil sadece yanımda olmak istedi, o olmasa 3 tane Gürcistan oyuncusu üzerime geliyordu. Daha büyük şeyler olabilirdi. Şu an bile yaşananlar kabul edilemez. Kimse benimle o şekilde konuşamaz, konuşan da cevabını alır." ifadelerini kullandı.
Milli basketbolcu ayrıca, "Böyle bir organizasyonda böyle bir güvenlik açığı ve bir şeylere göz yumulması çok yanlış. Kavga anında her şey çok karamboldü. Gürcistan oyuncuları ve güvenlikler vardı. Güvenlikler ayırmaya çalışmadılar, iyi niyetli değillerdi. Taraftar olup olmadığını görmedim." diyerek sözlerini noktaladı.