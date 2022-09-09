Bu yapılan saygısızlık!

Ergın Ataman, Fransa maçını saat 12.00'ye alan FIBA'ya tepki gösterdi
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda Fransa ile oynayacağımız maçın saatinin değiştirilmesine başantrenör Ergin Ataman'dan tepki geldi. Yarın Berlin'deki maçın saati 12.00'ye alınırken, Ataman bu durumun FIBA'nın kendilerine karşı yaptığı bir saygısızlık olduğunu söyledi. Türk taraftarların salonu dolduracağına emin olduğunu belirten Ataman, "Maçın öğlen 12'ye alınması, bizlerekarşı yapılan büyük bir saygısızlık. Amaç Türk seyircilerinin Berlin'de salonu doldurmalarına engel olmak. Ancak ben yine de çok uygunsuzbir saat de olsa gurbetçilerimizin fedakârlıkyapıp Ay-Yıldızlı bayraklarla salonu dolduracağınainanıyorum" ifadelerini kullandı.