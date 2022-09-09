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Giriş Tarihi: 9.9.2022

Bu yapılan saygısızlık!

Bu yapılan saygısızlık!

Ergın Ataman, Fransa maçını saat 12.00'ye alan FIBA'ya tepki gösterdi

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turunda Fransa ile oynayacağımız maçın saatinin değiştirilmesine başantrenör Ergin Ataman'dan tepki geldi. Yarın Berlin'deki maçın saati 12.00'ye alınırken, Ataman bu durumun FIBA'nın kendilerine karşı yaptığı bir saygısızlık olduğunu söyledi. Türk taraftarların salonu dolduracağına emin olduğunu belirten Ataman, "Maçın öğlen 12'ye alınması, bizlere karşı yapılan büyük bir saygısızlık. Amaç Türk seyircilerinin Berlin'de salonu doldurmalarına engel olmak. Ancak ben yine de çok uygunsuz bir saat de olsa gurbetçilerimizin fedakârlık yapıp Ay-Yıldızlı bayraklarla salonu dolduracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Bu yapılan saygısızlık!
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