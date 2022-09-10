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Giriş Tarihi: 10.9.2022 18:02 Son Güncelleme: 10.9.2022 18:13

Slovenya, Belçika'yı geçerek çeyrek finalde!

AA
Slovenya, Belçika’yı geçerek çeyrek finalde!

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya, Belçika'yı 88-72 yenerek çeyrek finale yükseldi. Slovenya çeyrek finalde, Ukrayna-Polonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya, Belçika'yı 88-72 yenerek çeyrek finale yükseldi. Slovenya çeyrek finalde, Ukrayna-Polonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Slovenya'da yıldız oyuncu Luka Doncic, kaydettiği 35 sayıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

SLOVENYA: 88 - BELÇİKA: 72

Salon: Mercedes-Benz Arena

Hakemler: Saverio Lanzarini (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

Slovenya: Goran Dragic 11, Blazic 3, Doncic 35, Cancar 8, Tobey 12, Zoran Dragic 6, Prepelic 13, Muric, Dimec, Nikolic, Samar

Belçika: Lecomte 16, Obasohan 3, Gillet 15, Mwema 7, Bako 2, De Zeeuw 6, Libert 6, Tabu 9, Vanwijn 6, Tumba 2, Bratanovic, Bleijenbergh

1. Periyot: 24-19

Devre: 44-41

3. Periyot: 63-60

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Slovenya, Belçika'yı geçerek çeyrek finalde!
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