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Giriş Tarihi: 11.9.2022

Rüyadan kâbusa!

SUAT UMURHAN
Rüyadan kâbusa!

Berlin'de çeyrek final bileti için sahaya çıkan Türkiye, Fransa'ya 1 değil iki kez yenildi! Bitime 11.8 saniye kala 77-75 önde olan 12 Dev Adam adına Cedi Osman 2 serbest atıştan boş dönünce 77-77 ile uzatmalara gidildi. Uzatmanın son 10 saniyesine 1 sayı geride (87-86) giren Milliler, Furkan Korkmaz'ın şut kullanamaması sonrasında turnuvaya veda etti

O kadar büyük bir üzüntü ki bazen kelimeler yetersiz kalıyor. Turnuvanın favorilerinden Fransa'yı aynı maçta iki kez elimizden kaçırmak, inanılır gibi değil. İlk çeyrek 18-11 geride kalsak da 2. çeyrekte toparlandık, soyunma odasına 43-35 geride gittik. 3. çeyrekte, adını hatırlayan '12 Dev Adam' vardı parkede. 22-6'lık periyot skoru, bizi toplamda 57-49 öne geçirdi. Bitime 11.8 saniye kala Cedi, 77-75 önde olduğumuz anda serbest atışta ikide sıfır çekince Gobert 77-77'yi bulup maçı uzattı. Uzatmaya moralsiz başladık ama Furkan ile direnip son 13 saniyeye 87-86 geride girdik. Son top fırsatı yakaladığımızda NBA patentli Furkan'ın bu kadar kötü tercihler yapacağını düşünmedi kimse. Bir anda herkesin nutku tutuldu… Ne potaya gidebildi ne set kurabildi… 1 saniye kala topu kaptırmamız ise Almanya'dan Türkiye'ye dönüş biletimizdi.

AVRUPA'DA ZAFERİ UNUTTUK!
Avrupa Şampiyonası'nda 25 kez boy gösteren Türkiye 2001'deki final başarısının ardından 9 şampiyonada da başarı yüzü göremedi. Polonya'da 2009'da 8. sırayı alabilen Ay-Yıldızlılar diğer 8 turnuvada ise ilk 8 dışında kaldı. Dün de son 16'da Eurobasket'e veda ettik.

CEDİ DEJAVU YAŞADI
Maç, Cedi Osman adına da trajik geçti… 2019 Dünya Kupası'nda ABD karşısında bitime 8.3 saniye kala 1 sayı ile öndeyken 2 serbest atış kaçıran Cedi Osman dün de aynı durumu yaşadı. Bitime 11.8 saniye kala bu kez de 2 serbest atışı kaçıran Cavaliersli yıldızımız Fransa yenilgisi sonrasında adeta yıkıldı.

İŞTE O AN!
Maçın en kritik anı, Furkan Korkmaz'ın top kaybıydı… Bitime 13 saniye kala Cedi'nin ribaundu sonrasında Furkan Korkmaz topu kullanmak için harekete geçerken bunu başaramadı. Tarpey araya girince mücadeleyi Fransa 87-86 ile kazandı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU!
Maç sonrasında tribündeki Türk taraftarlarımız gözyaşlarına boğuldu. Basketbolseverlerimiz alınan yenilgi sonrasında oldukları yere çöküp kalırken Sertaç Şanlı da eşi milli voleybolcu Ece Hocaoğlu Şanlı'nın yanına giderek gözyaşlarını sildi.

%80
Türkiye, mücadele boyunca 20 serbest atış kullanırken 16 isabet ile %80'e ulaştı.

20
Fransa'nın yıldızı Rudy Gobert 20 sayı 17 ribaunt ve 2 asistlik performansı ile maçın en skorer ismi olup takımını zafere götürdü.

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Rüyadan kâbusa!
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