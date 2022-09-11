Rüyadan kâbusa!

kadar büyük bir üzüntü ki bazen kelimeler yetersiz kalıyor. Turnuvanın favorilerinden Fransa'yı aynı maçta iki kez elimizden kaçırmak, inanılır gibi değil. İlk çeyrek 18-11 geride kalsak da 2. çeyrekte toparlandık, soyunma odasına 43-35 geride gittik. 3. çeyrekte, adını hatırlayanvardı parkede.periyot skoru, bizi toplamda 57-49 öne geçirdi. Bitimekala Cedi,önde olduğumuz anda serbest atışta ikide sıfır çekince GobertUzatmaya moralsiz başladık ama Furkan ile direnip son 13 saniyeye 87-86 geride girdik.fırsatı yakaladığımızda NBA patentli Furkan'ın bu kadar kötü tercihler yapacağını düşünmedi kimse.Ne potaya gidebildi ne set kurabildi… 1 saniye kala topu kaptırmamız ise Almanya'dan Türkiye'yeAvrupa Şampiyonası'nda 25 kez boy gösteren Türkiye 2001'deki final başarısının ardından 9 şampiyonada da başarı yüzü göremedi. Polonya'da 2009'da 8. sırayı alabilen Ay-Yıldızlılar diğer 8 turnuvada ise ilk 8 dışında kaldı. Dün de son 16'da Eurobasket'e veda ettik.Maç, Cedi Osman adına da trajik geçti… 2019 Dünya Kupası'nda ABD karşısında bitime 8.3 saniye kala 1 sayı ile öndeyken 2 serbest atış kaçıran Cedi Osman dün de aynı durumu yaşadı. Bitime 11.8 saniye kala bu kez de 2 serbest atışı kaçıran Cavaliersli yıldızımız Fransa yenilgisi sonrasında adeta yıkıldı.Maçın en kritik anı, Furkan Korkmaz'ın top kaybıydı… Bitime 13 saniye kala Cedi'nin ribaundu sonrasında Furkan Korkmaz topu kullanmak için harekete geçerken bunu başaramadı. Tarpey araya girince mücadeleyi Fransa 87-86 ile kazandı.Maç sonrasında tribündeki Türk taraftarlarımız gözyaşlarına boğuldu. Basketbolseverlerimiz alınan yenilgi sonrasında oldukları yere çöküp kalırken Sertaç Şanlı da eşi milli voleybolcu Ece Hocaoğlu Şanlı'nın yanına giderek gözyaşlarını sildi.Türkiye, mücadele boyunca 20 serbest atış kullanırken 16 isabet ile %80'e ulaştı.Fransa'nın yıldızı Rudy Gobert 20 sayı 17 ribaunt ve 2 asistlik performansı ile maçın en skorer ismi olup takımını zafere götürdü.