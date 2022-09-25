Fenerbahçe Beko, 2022-2023 sezonuna hazır

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte takım koçu Dimitris Itoudis, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Marko Guduric, yeni kadroyla başarı kovalayacaklarını söyledi.

Dimitris Itoudis, yeni oyuncular ve mevcut oyunculardan kurulu takımdan beklentilerin yerine getirilmesinin en önemli görevleri olduğunu belirterek, "İnanılmaz şeyler başarmış bir kulüp Fenerbahçe. Sadece yeni oyuncular ve yeni takımla çok büyük bir motivasyonum var. Çok heyecanlı ve inanılmaz hırslıyım." dedi.

Takımın kimyasını oluşturmak istediklerini vurgulayan Itoudis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bizim için önemli. Kulübümüz, yöneticilerle birlikte, sponsor desteğiyle gerçekten ciddi mücadele edecek bir takım kurmamıza yardımcı oldu ve böyle bir takım kurduğumuza inanıyorum. Çok büyük sözler vermek istemiyorum ama en büyük sözüm; bize güvenen taraftarları gururlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacak olmamız. İyi günler olduğu gibi kötü günlerde de onların sevgisini hak etmemiz ve çok çalışmamız gerekiyor. Yeni bir oluşumdan bahsediyorum."

DERYA YANNİER: "OYUNCULAR VE KOÇUN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Genel Menajer Derya Yannier ise uzun bir yaz döneminin son hazırlık maçlarını yaptıklarını ve 28 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ilk resmi karşılaşmaya çıkacaklarını hatırlattı.

Sonrasında Türkiye Süper Ligi ve Avrupa Ligi mücadelesinin başlayacağına dikkati çeken Yannier, "Yaz dönemi taraftar için keyifli geçti. Takımda çok sayıda değişiklik olunca, yeni transferler geldikçe çok fazla konu oldu bireysel değerlendirme anlamında. Oysa bizler için zorlu bir inşa dönemiydi. Bireyler değil takım bütünlüğünün konuşulduğu döneme giriyoruz artık. Diğer dönem geride kaldı. Yeni oyuncular ve yeni bir koç ekibimize katıldı. Son derece memnunuz ve hepsinin sonuna kadar arkasındayız." diye konuştu.

Artık tamamen takımın konuşulacağı ve ekip kimyasının oluşturulacağı yeni bir döneme girdiklerini aktaran Yannier, "Bu süreçler kolay olmuyor. Koç milli maç mesaisi dolayısıyla aramıza geç katıldı. Ama biz hazırız ve bu meydan okumayı hep beraber takım olarak göstermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

MELİH MAHMUTOĞLU: "SAVAŞMAYA HAZIRIZ"

Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, yeni bir takım olduklarını belirterek, "Heyecanlıyız. Sağlıklı, sakatsız bir sezon diliyorum. Fenerbahçe her zaman kupaları hedefler. Biz de aynı şekilde yola çıkıyoruz. Biraz zamana da ihtiyacımız olacaktır yeni bir takım olduğumuz için. Ama herkes buraya inancıyla gelmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Hazırlık maçlarının bittiğini ve önlerinde bir kupa maçı olduğunu aktaran Melih, Anadolu Efes ile Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapacakları maç konusunda ise "Sezon başlangıcı için önemli bir maç. Elimizden geleni yapacağız. Çok uzun sezon ve zorlu maçlar bizi bekliyor, savaşmaya hazırız. İnşallah bizim için güzel bir sezon olur." şeklinde görüş belirtti.

Takımın Sırp oyuncusu Marko Guduric de, "Melih ve ben dışında çok önemli yeni oyuncular var. Onların, Fenerbahçe'nin ne anlama geldiğini öğrenmeleri, öğretmemiz gerekiyor. Her maçta mücadele etmek ve savaşmamız gerektiğini öğrenmeleri gerekiyor. Bunu, sonraki sezon hedeflerimiz için adım adım inşa ediyoruz." diye konuştu.

- BASIN MENSUPLARININ SORULARINI DA YANITLADILAR

Itoudis, Yannier ve Melih Mahmutoğlu konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başantrenör Itoudis, başında bulunduğu Yunanistan milli takımıyla benzer oyunu Fenerbahçe'ye oynatıp oynatmayacağı sorusuna, "Benzerlik var tabii ki ama çok farklı oyuncular da var. Değişik şeyler deneyeceğiz. Çok yönlü oyuncuların alınması bizim için çok önemli. Bu şekilde çalışmak daha kolay. Farklı teknikler denenecek tabii ki. Sonuçta bizler oyuncunun en iyi özelliğini çıkarma konusunda tecrübeliyiz. Takım oyununu yaratmamız gerekiyor, bunun için çalışıyoruz. Beklenti var ama biraz zamana da ihtiyacımız var her şeyin otomatikleşmesi için." yanıtını verdi.

Milli takım maçları nedeniyle çok eksik oyuncularla sezona başladıklarını ve sakatlıklar yaşandığını anlatan Itoudis, "Takım oyununun oturması için maç tecrübesi gerekiyor. Hazırlık maçlarında iyi maç ve kötü maçlar gördük. Uzun bir sezon var, zaman içinde oturacak. Ekibimiz inanılmaz bir efor sarf ediyor, çok iyi çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Ligi'ndeki yeni oluşum konusunda görüşlerini aktaran Yannier, şunları söyledi:

"Burada isimler, yönetimde kimin olduğu çok önemli değil. Projenin arkasında durulması çok önemli. Neler üretebilecek bakmak lazım. Birebir görüşemedik ama takımları teker teker ziyaret ediyorlar. Bu hafta burada ağırlayacağız yeni yönetimi. Biz sportif tarafına bakıyoruz belki ama Fenerbahçe Avrupa'da önde gelen takımlardan biri. Kitlesi, taraftarı vasıtasıyla etkisi ve gücü çok büyük. Avrupa liginin en önemli temsilcilerden birisiyiz."

Milli takımda sakatlanan yeni transfer Nemanja Bjelica'nın durumuyla ilgili bilgi veren Yannier, tedavisinin son aşamasına gelinen bu oyuncuyu bir iki haftaya sahada göreceklerini umduğunu söyledi.

Oluşan yeni kadro sonrası takım içindeki atmosferle ilgili soruyu yanıtlayan Melih Mahmutoğlu, "Tabii kolay değil her sene takımın yenilenmesi. Bence şu anki durum gayet iyi. Geçen sene de aynı şekilde, pozitif yönde ilerledi. Zamanla daha iyi olacaktır. Şu anda herkes Fenerbahçe'nin nasıl büyük bir kulüp olduğunun bilincinde. Birbirimizi tanıdıkça daha iyi olacak. Sonuçta hepimiz birbirimize yardım ediyoruz saha içi veya dışı. Pozitif ve güzel bir takım olduk." ifadelerini kullandı.