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Giriş Tarihi: 27.9.2022 13:35

Kyrie Irving, aşı yaptırmadığı için 100 milyon dolar kaybettiğini açıkladı

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Kyrie Irving, aşı yaptırmadığı için 100 milyon dolar kaybettiğini açıkladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'te forma giyen yıldız oyuncu Kyrie Irving, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle 100 milyon dolarlık kontrat uzatma teklifinin geri çekildiğini söyledi.

ABD'de Kovid-19 aşılarına yönelik zorunluluk nedeniyle geçen sezon mart ayına kadar Brooklyn Nets'in iç saha maçlarına çıkamayan ve eyaletlerde değişen sağlık kanunlarının ardından bazı deplasman karşılaşmalarını da kaçırmak zorunda kalan Irving, aşı olmayı reddetmesi nedeniyle mali yönden büyük kayıplar yaşadığını vurguladı.

ABD basınına konuşan 30 yaşındaki basketbolcu, aşı olmaması nedeniyle kulübün dört yıllık sözleşme uzatma teklifi yapmadığını belirterek, "Dört yılı kaybettim, aşısız olduğum için 100 milyon dolarlık bir kontrattan oldum. Aldığım kararın sonucu bu oldu." dedi.

2016'da NBA şampiyonluğu yaşayan ve 7 kez all-star seçilen Irving, aşı olmama kararının kariyerini tehdit ettiğini de kaydederek, "Aşılı veya aşısız olmak, yeni bir sözleşme almak için önemli rol teşkil ediyor. Geleceğime ilişkin büyük bir belirsizlik var. Bu ligde veya bu takımda kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Bu kararım nedeniyle, hayatım boyunca işimi kaybedebileceğim gerçeğiyle yüzleşmek zorundayım." değerlendirmesinde bulundu.

Brooklyn Nets ile Irving arasındaki sözleşmeye göre, kulüp, geçen sezon 100 milyon dolar karşılığında anlaşmayı dört yıl daha uzatma opsiyonunu kullanmadı.

Kulübüyle kontratını, özel bir madde sayesinde, sadece kendi isteğiyle 18 Ekim'de başlayacak bu sezon için uzatabilen Irving, sezon sonuna kadar 36,5 milyon dolar kazanacak ve ardından serbest oyuncu statüsüne geçecek.

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Kyrie Irving, aşı yaptırmadığı için 100 milyon dolar kaybettiğini açıkladı
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