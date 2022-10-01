Açılış maçı Türk Telekom’un

Başkent ekibi, evinde ağırladığı Darüşşafaka’yı 90-87 mağlup etti. 17 sayı, 10 ribaunt ile double-double yapan Türk Telekom’lu Tyrique Jones geceye damga vurdu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sahne dün Ankara'da açıldı. Türk Telekom, kendi sahasında Darüşşafaka'yı 90-87 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk çeyreğini Başkent ekibi 23-21 önde bitirdi. İstanbul temsilcisi,ikinci periyoda daha iyi başlasada savunmasını sertleştiren Telekom,soyunma odasına 40-35 üstün gitti. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan ev sahibi takım, salondan 90-87 galip ayrıldı. Türk Telekom'da Jerian Grant 18 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oynarken Tyrique Jones 17 sayı, 10 ribaunt ile double-double yaptı. Daçka'da Olaseni'nin 19 sayı, 6 ribauntluk performansıtakımı adına yeterli olmadı.