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Giriş Tarihi: 1.10.2022

Açılış maçı Türk Telekom’un

Açılış maçı Türk Telekom’un

Başkent ekibi, evinde ağırladığı Darüşşafaka’yı 90-87 mağlup etti. 17 sayı, 10 ribaunt ile double-double yapan Türk Telekom’lu Tyrique Jones geceye damga vurdu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sahne dün Ankara'da açıldı. Türk Telekom, kendi sahasında Darüşşafaka'yı 90-87 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk çeyreğini Başkent ekibi 23-21 önde bitirdi. İstanbul temsilcisi, ikinci periyoda daha iyi başlasa da savunmasını sertleştiren Telekom, soyunma odasına 40-35 üstün gitti. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmayan ev sahibi takım, salondan 90-87 galip ayrıldı. Türk Telekom'da Jerian Grant 18 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oynarken Tyrique Jones 17 sayı, 10 ribaunt ile double-double yaptı. Daçka'da Olaseni'nin 19 sayı, 6 ribauntluk performansı takımı adına yeterli olmadı.

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Açılış maçı Türk Telekom’un
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