Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Hedefimiz bir ilke imza atmak
Giriş Tarihi: 1.10.2022

Hedefimiz bir ilke imza atmak

Hedefimiz bir ilke imza atmak

“Avrupa basketbolunda, EuroLeague’de hiçbir kulübün başaramadığı 3 yıl üst üste şampiyonluk unvanını almak istiyoruz.”

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, 2022- 2023 Sezonu Medya Buluşması'nda basın mensupları ile bir araya geldi. Yeni sezonu yeni bir kadro ve büyük beklentilerle açtıklarını söyleyen Ataman, "Özellikle bu sezon EuroLeague'de takımlar kadrolarında ciddi olarak revizyona gitti. Tüm takımların hedefinde olan bir takım konumundayız. Biz de geçtiğimiz sezonla alakalı bazı önemli değişiklikler yaptık. Yönetim ciddi anlamda maddi fedakârlıkta bulundu. Micic ve Larkin'i takımda tutmayı başardık" ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:

SEZONA İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ
"Clyburn, Zizic ve Polonara gibi EuroLeague için önemli oyuncular transfer ettik. Türkiye Ligi'nde en beğendiğimiz oyunculardan olan Mbaye'yi aldık. Çok büyük bir rekabet olacağı ortada. Bizim yapmamız gereken en önemli şey, biz geçen sezon EuroLeague'e kötü başladık, zor toparladık. Bu sezon iyi başlamak istiyoruz. Larkin'in olmayacak olması bir dezavantaj ama bunu mazeret olarak görmeyeceğiz. Avrupa basketbolunda, EuroLeague'de hiçbir kulübün başaramadığı 3 yıl üst üste şampiyonluk unvanını almak istiyoruz."

LARKİN'İN YERİNE TRANSFER OLABİLİR
Milli Takım'da sakatlanan Shane Larkin ile ilgili bilgi veren Ataman, "15 Ekim'de Amerika'da ameliyatını yapan doktora kontrolü var. Tam 1 ay olmuş oluyor. Kasım ayının sonuna doğru ancak oynayacak duruma geleceğini düşünüyoruz. Transfer için pazartesi günü yönetim kuruluyla konuşacağız. Larkin'in boşluğunu dolduracak bir oyuncu bulursak bunu değerlendirebiliriz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
SON DAKİKA! Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
TOKİ kura çekimi takvimi 2022: TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı e-Devlet!
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Eylül MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte haftanın son eleme adayları
Aile Destek Paketi başvuru ekranı: Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Aile Destek Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hedefimiz bir ilke imza atmak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA