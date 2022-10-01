Hedefimiz bir ilke imza atmak

“Avrupa basketbolunda, EuroLeague’de hiçbir kulübün başaramadığı 3 yıl üst üste şampiyonluk unvanını almak istiyoruz.”
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, 2022- 2023 Sezonu Medya Buluşması'nda basın mensupları ile bir araya geldi. Yeni sezonu yeni bir kadro ve büyük beklentilerle açtıklarını söyleyen Ataman, "Özelliklebu sezon EuroLeague'detakımlar kadrolarında ciddi olarakrevizyona gitti. Tüm takımların hedefindeolan bir takım konumundayız.Biz de geçtiğimiz sezonla alakalı bazıönemli değişiklikler yaptık. Yönetimciddi anlamda maddi fedakârlıktabulundu. Micic ve Larkin'i takımda tutmayıbaşardık" ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:
SEZONA İYİ BAŞLAMAK İSTİYORUZ
"Clyburn, Zizic ve Polonara gibi EuroLeague için önemli oyuncular transfer ettik. Türkiye Ligi'nde en beğendiğimiz oyunculardan olan Mbaye'yi aldık. Çok büyük bir rekabet olacağı ortada. Bizim yapmamız gereken en önemli şey, biz geçen sezon EuroLeague'e kötü başladık, zor toparladık. Bu sezon iyi başlamak istiyoruz. Larkin'in olmayacak olması bir dezavantaj ama bunu mazeret olarak görmeyeceğiz. Avrupa basketbolunda, EuroLeague'de hiçbir kulübün başaramadığı 3 yıl üst üste şampiyonluk unvanını almak istiyoruz."
LARKİN'İN YERİNE TRANSFER OLABİLİR
Milli Takım'da sakatlanan Shane Larkin ile ilgili bilgi veren Ataman, "15 Ekim'de Amerika'da ameliyatını yapan doktora kontrolü var. Tam 1 ay olmuş oluyor. Kasım ayının sonuna doğru ancak oynayacak duruma geleceğini düşünüyoruz. Transfer için pazartesi günü yönetim kuruluyla konuşacağız. Larkin'in boşluğunu dolduracak bir oyuncu bulursak bunu değerlendirebiliriz" dedi.