Hedefimiz bir ilke imza atmak

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, 2022- 2023 Sezonu Medya Buluşması'nda basın mensupları ile bir araya geldi. Yeni sezonu yeni bir kadro ve büyük beklentilerle açtıklarını söyleyen Ataman,ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:"Clyburn, Zizic ve Polonara gibi EuroLeague için önemli oyuncular transfer ettik. Türkiye Ligi'nde en beğendiğimiz oyunculardan olan Mbaye'yi aldık. Çok büyük bir rekabet olacağı ortada. Bizim yapmamız gereken en önemli şey, biz geçen sezon EuroLeague'e kötü başladık, zor toparladık. Bu sezon iyi başlamak istiyoruz. Larkin'in olmayacak olması bir dezavantaj ama bunu mazeret olarak görmeyeceğiz. Avrupa basketbolunda, EuroLeague'de hiçbir kulübün başaramadığı 3 yıl üst üste şampiyonluk unvanını almak istiyoruz."Milli Takım'da sakatlanan Shane Larkin ile ilgili bilgi veren Ataman, "15 Ekim'de Amerika'da ameliyatını yapan doktora kontrolü var. Tam 1 ay olmuş oluyor. Kasım ayının sonuna doğru ancak oynayacak duruma geleceğini düşünüyoruz. Transfer için pazartesi günü yönetim kuruluyla konuşacağız. Larkin'in boşluğunu dolduracak bir oyuncu bulursak bunu değerlendirebiliriz" dedi.