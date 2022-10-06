Golden State Warriors’ta yumruklar konuştu

NBA'de son dönemlerin en başarılı takımlarından Golden State Warriors bir kavga olayıyla gündeme geldi. The Athletic'te yer alan habere göre Golden State Warriors Çarşamba günü gerçekleştirilen idmanından sinirler bir anda gerildi. Yıldız basketbolcu Draymond Green takım arkadaşı Jordan Poole ile karşı karşı karşıya gelirken ikili arasında sözlü olarak başlayan kavga fiziksel müdahalelere dönüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından Green'in Poole'a yumruk attığı belirtilirken kavgayı takımdaki diğer basketbolcuların araya girerek yatıştırmaya çalıştığı aktarıldı.

DİSİPLİN CEZASI YOLDA

İki basketbolcunun daha önce de sözlü olarak sık sık atıştığı iddia edilirken, Golden State Warriors yönetimi ise son olay sonrası sınırın aşıldığını düşünüyor ve Draymond Green'e karşı bir disiplin cezası vermesi bekleniyor. Green ve Poole, Warriors'ın kadrosundaki önemli isimler olarak ön plana çıkarken, Poole'un kontratının son sezonuna girmesiyle uzun vadeli yüksek bir sözleşmeye imza atması bekleniyor. Green ise 2023-24 yılında 27.6 milyon Dolar'lık oyuncu opsiyonu bulunan kontratının son garanti senesine giriyor.