Bahçeşehir sonradan açıldı

Hafta içinde Bosna Hersek ekibi Igokea m:tel'i mağlup ederek FIBA Şampiyonlar Ligi'ne kazanarak başlayan Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Gaziantep Basketbol'u ağırladı.Konuk takım ilk çeyreği 23-19 önde kapattı. Bahçeşehir, savunma sertliğini artırıp farkı eritse de devreye 41-37 geride gitti. Kırmızı Ejderhalar ikinci yarıyave son çeyreğe 59-56 üstün girdi. Jamar Smith önderliğinde skor avantajını koruyan kırmızı-maviler, sahadan 78-73 galip ayrılarak ligdeki ilk zaferini elde etti. Bahçeşehir Koleji adınaBahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçın ardından şu açıklamayı yaptı: "Zor ve sert bir maç bekliyorduk. Gaziantep Basketbol oldukça kaliteli ve sıralamada hep yukarılarda kalan bir takım. Bilindiği üzere Langston Hall ve Jaka Blazic'in sakatlıkları nedeniyle biraz dar bir rotasyonla mücadele ediyoruz. Bugün bençten yeni transferimiz Kasey Shepherd ve tecrübeli oyuncumuz Hadi Özdemir'den iyi katkı aldık. Oyuncularımı ve rakibimizi tebrik ediyorum."