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Giriş Tarihi: 10.10.2022

Bahçeşehir sonradan açıldı

Bahçeşehir sonradan açıldı

FIBA Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başlayan Kırmızı Ejderhalar, Gaziantep Basketbol’u yenip ligdeki ilk zaferini elde etti. İlk çeyreği ve devreyi geride kapatan Bahçeşehir Koleji ikinci yarıda kendine geldi. Muhammed ve Kartal'ın üst üste bulduğu sayılarla öne fırlayan kırmızı-maviler mücadeleyi 78-73 kazandı

Hafta içinde Bosna Hersek ekibi Igokea m:tel'i mağlup ederek FIBA Şampiyonlar Ligi'ne kazanarak başlayan Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında Gaziantep Basketbol'u ağırladı. Yeni transfer Kasey Shepherd'ın ilk kez forma giydiği maçta Kırmızı Ejderhalar, rakibini 78-73 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Konuk takım ilk çeyreği 23-19 önde kapattı. Bahçeşehir, savunma sertliğini artırıp farkı eritse de devreye 41-37 geride gitti. Kırmızı Ejderhalar ikinci yarıya Muhammed ve Kartal'ın üst üste bulduğu basketlerle 10-0'lık seri ile başladı ve son çeyreğe 59-56 üstün girdi. Jamar Smith önderliğinde skor avantajını koruyan kırmızı-maviler, sahadan 78-73 galip ayrılarak ligdeki ilk zaferini elde etti. Bahçeşehir Koleji adına Muhammed Baygül 16 sayı 3 ribaund 1 asist, Jamar Smith 15 sayı 2 ribaund, 2 asist ile mücadele etti.

ERNAK: ZOR MAÇTI TAKIMI KUTLUYORUM
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, maçın ardından şu açıklamayı yaptı: "Zor ve sert bir maç bekliyorduk. Gaziantep Basketbol oldukça kaliteli ve sıralamada hep yukarılarda kalan bir takım. Bilindiği üzere Langston Hall ve Jaka Blazic'in sakatlıkları nedeniyle biraz dar bir rotasyonla mücadele ediyoruz. Bugün bençten yeni transferimiz Kasey Shepherd ve tecrübeli oyuncumuz Hadi Özdemir'den iyi katkı aldık. Oyuncularımı ve rakibimizi tebrik ediyorum."

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Bahçeşehir sonradan açıldı
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