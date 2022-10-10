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Giriş Tarihi: 10.10.2022 11:04

Didem Akın: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı bu sene çok ciddi bir yatırım yaptı

DHA
Didem Akın: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı bu sene çok ciddi bir yatırım yaptı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın eski menajeri Didem Akın, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı bu sene çok ciddi bir yatırım yaptı. Umarım o hep istediğimiz Avrupa şampiyonluğunu bu sene evimize getirirler" dedi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın eski menajeri Didem Akın, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte minik basketbolculara tecrübelerini aktardı. Eski basketbolcu olarak minik basketbolcularla güzel anlar yaşadıklarını dile getiren Didem Akın, "Takım sporu her zaman çok önemli. Takım sporunun ileride onlara çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aileler okul diye diretmemeli, sporun eğitimle beraber gitmesi lazım. Sporun hayatımızda olması lazım özellikle küçük yaştaki çocuklar için. Okullarda beden eğitimi hocalarına eğitim verilmesi lazım. Küçük çocuklarla iletişim kurabilmek çok önemli" diye konuştu.

"FENERBAHÇE KADIN BASKETBOL TAKIMI ÇOK ÖNEMLİ TRANSFERLER YAPTI"

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın bu sene çok ciddi bir yatırımlar yaptığını dile getiren Didem Akın, "Her sene yapıyor ama bu seneki çok farklı çok önemli transferler yaptı. Antrenörünü değiştirdi. Umarım o hep istediğimiz Avrupa şampiyonluğunu bu sene evimize getirirler" şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN ÖZLEM VAR"

Didem Akın, her zaman Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na özlem duyduğunu belirterek, "Onların başarılı olduğunu görmekten ben çok mutluluk duyuyorum. Sonuçta biz altyapıyı kurduk onlar devam ettiriyor. Bundan dolayı gurur duyuyorum. Milli takımlar seviyesinde de başarı elde etmemiz gerekiyor. Bu da altyapılara önem vermekle başlıyor. Altyapılardan iyi oyuncular yetiştirmek lazım bu da rekabetle olur. Sponsorlarla olur hepsi bir arada olursa kadın basketbol ön plana çıkar" ifadelerini kullandı.

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Didem Akın: Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı bu sene çok ciddi bir yatırım yaptı
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