Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Galatasaray Nef, 2'nici galibiyetini aldı!
Giriş Tarihi: 11.10.2022 21:16

Galatasaray Nef, 2'nici galibiyetini aldı!

AA
Galatasaray Nef, 2’nici galibiyetini aldı!

FIBA tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Galatasaray Nef, sahasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 86-71 mağlup etti.

FIBA tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Galatasaray Nef, sahasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 86-71 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 2'de 2 yaptı. Legia Varşova ise ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Lorenzo Baldini (İtalya), Fernando Calatrava (İspanya)

Galatasaray Nef: Dee Bost 15, Göksenin Köksal 6, Angola 2, Caloiaro 22, Mahir Ağva 13, Ennis 11, Sadık Emir Kabaca 10, Morgan 4, Muhaymin Mustafa, Yunus Sonsırma 3

Legia Varşova: Berzins 21, Groselle 4, Marble 6, McCallum 17, Kulka 15, Wyka 6, Kaminski 2, Koszarek

1. Periyot: 22-20

Devre: 39-46

3. Periyot: 63-63

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den Kabine yeni asgari ücret 2023 ve enflasyon mesajı: Asgari ücret ne kadar olacak?
SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı: Esnafa yeni kredi paketi ve üniversite öğrencilerine ulaşım desteği
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
SÖZLEŞMELİYE KADRO gelecek mi, ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor ve son durum ne? 2022 Sözleşmeliye kadro konusunda son rötuşlar!
AÖL sınavları tarihleri 2022-2023: MEB Açık lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman yapılacak; online mı yüz yüze mi olacak?
SON DAKİKA: TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank'tan milyonları heyecanlandıracak açıklama: Çok ucuz...
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, indirim var mı, ne kadar, kaç TL oldu? 11 Ekim 2022 Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı
GSB personel alımı yapıyor! e-Devlet ile 2022 GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
BİM aktüel ürünlerinde dev indirimin ilk günü bugün başladı! BİM 11-14 Ekim 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında!
SON DAKİKA | Osmaniye'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Nef, 2'nici galibiyetini aldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA