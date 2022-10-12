Aslan Avrupa’da seriye bağladı

FIBA tarafından düzenlenen Basketbolİlk çeyreği 22-20, devreyi de 46-39 geride kapatan Cimbom, karşılaşmanın son bölümünde açıldı. Dylan Ennis ve De Bost'un üçlükleriyle rakibini dağıtan sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 86-71 kazanıp Avrupa'da 2'de 2 yaptı. Galatasaray'da Angelo Caloiaro 22 sayı 3 ribaunt, Dee Bost 15 sayı 1 ribaund 11 asist ile oynadı.