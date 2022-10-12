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Giriş Tarihi: 12.10.2022

Aslan Avrupa’da seriye bağladı

Aslan Avrupa’da seriye bağladı
FIBA tarafından düzenlenen Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Galatasaray Nef, sahasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı 86-71 mağlup etti. İlk çeyreği 22-20, devreyi de 46-39 geride kapatan Cimbom, karşılaşmanın son bölümünde açıldı. Dylan Ennis ve De Bost'un üçlükleriyle rakibini dağıtan sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 86-71 kazanıp Avrupa'da 2'de 2 yaptı. Galatasaray'da Angelo Caloiaro 22 sayı 3 ribaunt, Dee Bost 15 sayı 1 ribaund 11 asist ile oynadı. ULEB Avrupa Kupası'nda ise Türk Telekom, evinde Fransız ekibi Paris Basketbol'a 90-75 mağlup oldu.

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Aslan Avrupa’da seriye bağladı
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