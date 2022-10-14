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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Efes uzatmada yıkıldı

Efes uzatmada yıkıldı
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, AS Monaco'ya deplasmanında uzatmada kaybetti: 95-92. Büyük çekişme yaşanan maçta Clyburn ve Micic ikilisi toplam 47 sayı üretti. Normal sürenin bitimine 4.1 saniye kala Micic'in üç sayılık denemesi basket olmadı ve mücadele 82-82'lik skorla uzatmaya gitti. Ancak bu pozisyonda yıldız oyuncuya yapılan faul hakemlerce es geçildi. Uzatmada serbest atış çizgisinden kritik atışları kaçıran lacivert-beyazlılar, 95-92'lik skorla kaybetti. Bu sonuçla Monaco 2. maçında 2. galibiyetini alırken; Anadolu Efes ilk mağlubiyetini tattı.

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Efes uzatmada yıkıldı
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