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Giriş Tarihi: 19.10.2022 11:39

NBA'de son şampiyon Golden State Warriors sezonu galibiyetle açtı

AA
NBA’de son şampiyon Golden State Warriors sezonu galibiyetle açtı

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) 2022-2023 sezonu gece oynanan 2 karşılaşma ile başladı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Golden Statte Warriors ise sahasında Los Angeles Lakers'ı konuk etti. Rakibini 123-109 mağlup eden son şampiyon, sezonu galibiyetle açtı.

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Golden State Warriors, yeni sezondaki ilk maçında Los Angeles Lakers'ı 123-109 yendi.

NBA 2022-23 sezonu iki karşılaşmayla başladı. Warriors'un teknik heyeti ve oyuncuları, gelenek gereği sezon açılışında şampiyonluk yüzüklerini aldı.

Kaliforniya derbisinde Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry 33 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadı. Andrew Wiggins 20, Klay Thompson 18 sayılık katkı sağladı.

LeBron James'in 31 sayı, 14 ribaunt, Russell Westbrook'un 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptığı Lakers'ta, Anthony Davis rakip potaya 27 sayı gönderdi.

Son finalist Celtics, galibiyetle başladı

Geçen sezonun finalisti Boston Celtics, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı kadrosunda bulunduran Philadelphia 76ers'ı 126-117 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte, 35 sayı, 12 ribaunt, 4 asistle oynayan Jayson Tatum ile 35 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans sergileyen Jaylen Brown, galibiyetin mimarı oldu.

James Harden'ın 35 sayı, 8 ribaunt, 7 asistle oynadığı konuk takımda ise Joel Embiid 26 sayı, 15 ribaunt, 5 asistle salondan ayrıldı.

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NBA'de son şampiyon Golden State Warriors sezonu galibiyetle açtı
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