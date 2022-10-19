Süper Kanarya

FUTBOLDA yoluna emin adımlarla devam eden sarı-lacivertliler, basketbolda da gümbür gümbür... Ligdeki 3 maçını da kazanan Kanarya, THY Avrupa Ligi'nde dün Fransız temsilcisiASVEL'i 84-63 yenerek bu platformdada 3'te 3 yaptı. Sahasındaki mücadeleyi baştan sona domine eden, ilk yarıyı 42-36 önde kapatıp parkeden 21 sayı farkla galip ayrılan F.Bahçe'de CarsenEdwards 19, Wilbekin 15, Motley 13sayı kaydetti. Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz AnadoluEfes ise evinde ValenciaBasket'e 92-21 mağlupoldu. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de BahçeşehirKoleji, deplasmandaBilbao Basket'e80-66 yenildi.