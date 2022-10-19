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Giriş Tarihi: 19.10.2022

Süper Kanarya

Süper Kanarya
FUTBOLDA yoluna emin adımlarla devam eden sarı-lacivertliler, basketbolda da gümbür gümbür... Ligdeki 3 maçını da kazanan Kanarya, THY Avrupa Ligi'nde dün Fransız temsilcisi ASVEL'i 84-63 yenerek bu platformda da 3'te 3 yaptı. Sahasındaki mücadeleyi baştan sona domine eden, ilk yarıyı 42-36 önde kapatıp parkeden 21 sayı farkla galip ayrılan F.Bahçe'de Carsen Edwards 19, Wilbekin 15, Motley 13 sayı kaydetti. Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise evinde Valencia Basket'e 92-21 mağlup oldu. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Bilbao Basket'e 80-66 yenildi.

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