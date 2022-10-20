Türk basketbolcular, NBA’de geceyi mağlubiyetle kapattı

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) dün gece 12 maç oynandı. Türk basketbolcular Cedi Osman, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven'in takımları günü mağlubiyetlerle tamamladı.

Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets sezona Atlanta Hawks deplasmanında başladı. Atlanta, 5 oyuncusundan çift haneli katkı aldığı karşılaşmada Houston'ı 117 - 107 mağlup etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün, görev aldığı 22 dakikada takımına 15 sayı, 9 ribauntluk katkı sağladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 24 sayıyla John Colins oldu.

CEDİ OSMAN'IN 17 SAYISI MAĞLUBİYETİ ENGELLEMEYE YETMEDİ

NBA'da forma giyen başka bir milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımı Clevland Cavelliers ise sezona Toronto Raptors mağlubiyetiyle başladı. Toronto rakibini 108 - 105 mağlup etti. Karşılaşmada 28 dakika görev alan Cedi Osman; 17 sayı, 3 ribaund, 1 asistlik performans gösterdi. Clevland'da Donovan Mitchell, 31 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Ancak Mitchell'in bu performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

ÖMER FARUK SÜRE ALMADI

Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Miami Heat, Chicago Bulls'u konuk etti. Konuk ekip, karşılaşmadan 116 - 108'lik skorla galip ayrıldı. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven karşılaşmada süre almadı.

NBA'de gecenin sonuçları şöyle:

Indiana Pacers - Washington Wizards: 107 - 114

Detroit Pistons - Orlando Magic: 113 - 109

Memphis Grizzlies - New York Knicks: 115 - 112

Brooklyn Nets - New Orleans Pelicans: 108 - 130

Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder: 115 - 108

San Antonio Spurs - Charlotte Hornets: 102 - 129

Utah Jazz - Denver Nuggets: 123 - 102

Phoenix Suns - Dallas Mavericks: 107 - 105

Sacramento Kings - Portland Trail Blazers: 108 - 115