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Giriş Tarihi: 28.10.2022 13:40

NBA'de Dallas Mavericks, Brooklyn Nets'i uzatmada yendi

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NBA’de Dallas Mavericks, Brooklyn Nets’i uzatmada yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, uzatmaya giden maçta Brooklyn Nets'i 129-125 mağlup etti.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Çekişmeli geçen ve normal süresi 112-112 sona eren maçı dört sayı farkla kazanan Mavericks, bu sezon 2. galibiyetini elde etti. Nets ise 5. maçında 4. mağlubiyetini aldı.

Mavericks'in all star yıldızı Luka Doncic, 41 sayı, 11 ribaunt, 14 asist ve 3 top çalmayla maça damgasını vurdu. Galibiyete Tim Hardaway Jr. 18, Maxi Kleber 15 sayıyla katkı sağladı.

Ev sahibi ekipte ise Kyrie Irving'in 39 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 4 blokluk çabası mağlubiyete engel olamadı. Kevin Durant rakip potaya 37 sayı gönderirken, Royce O'Neale 10 sayı, 7 ribaunt, David Duke 10 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 125-129 (uzatmada)

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 118-110

Golden State Warriors-Miami Heat: 123-110

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 110-125

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NBA'de Dallas Mavericks, Brooklyn Nets'i uzatmada yendi
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