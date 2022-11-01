Anadolu Efes, Isaiah Taylor’ı transfer ettiğini duyurdu!

Anadolu Efes, son olarak İspanya Ligi takımlarından UCAM Murcia forması giyen 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı oyun kurucu Isaiah Taylor'ı transfer ettiğini açıkladı.

Anadolu Efes'in açıklamasında "Amerikalı oyuncu Isaiah Shaquille Taylor'la, 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. 1994 doğumlu oyuncu 1.90 metre boyunda ve guard pozisyonunda görev yapıyor." denildi.

ISAIAH TAYLOR KİMDİR?

2016 yılında Texas Üniversitesi'nden mezun olan Isaiah Taylor, 2016 Yaz Ligi'nde NBA takımlarından Houston Rockets'ın forması giydi ve ilk sözleşmesini Rockets ile imzaladı. Houston'da üç hazırlık maçında forma giydikten sonra NBDL takımlarından Rio Grande Valley Vipers ekibine geçti. 2017 yılında Houston ekibine geri dönen Taylor, ardından bir diğer NBA takımı Atlanta Hawks'ın yolunu tuttu. Amerikalı oyuncu 2019-20 sezonunda yeniden eski takımı Rio Grande Valley Vipers'a transfer oldu. 2020-21 sezonunda ilk yurtdışı deneyimi için İsrail'in Maccabi Rishon Lezion takımına transfer olan Taylor, 2021 Şubat'ında İspanya'nın Ucam Murcia takımının formasını giymeye başladı.

2016'da Big 12 Konferansı'nda en iyi beşe seçilen Taylor, bir sezon sonra NBDL'de en iyi çaylak oyuncu seçildi. Başarılı oyuncu 2022 yılında ise Ucam Murcia forması ile sezonun en iyi ikinci beşine adını yazdırdı.

ACB Ligi'nde geçtiğimiz sezon Ucam Murcia forması ile 34 maça çıkan Taylor, maç başına 15,2 sayı, 2,0 ribaunt ve 3,5 asist ortalamaları ile mücadele etti.