Kanarya’nın 100’ü gülüyor

Fenerbahçe Beko bu sezon basketbolda gümbür gümbür… THY EuroLeague'deki 5 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, dün de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'yı 100-88 mağlup ederek 5'te 5 yaptı. Mücadelenin ilk çeyreğiniİzmir ekibi 26-18 önde kapatırken,soyunma odasına 49-49 eşitlikle gidildi. Ardından vites yükselten Kanarya, dördüncü periyoda 83-66 üstünlükle geçti, parkeden de 100-88'lik galibiyetle ayrılıp liderliğini sürdürdü. F.Bahçe Beko'da Scottie Wilbekin, 27 sayı atarakmaçın en skorer ismi oldu. Jonathan Motley de ona 22 sayıyla eşlik etti.
'STRES ALTINDA DEĞİLİZ'
Sarı-lacivertlilerin Yunan başantrenörü Dimitris İtoudis, "Üçüncü çeyrekte takım çok iyi basketbol oynadı. Ama bir çeyrekte iyi oynamak yeterli değil, bunu yaymak gerekiyor. Namağlup konusundabir stres ya da baskı altında değiliz. Bir kültür, takım kimyası, atmosferi oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.