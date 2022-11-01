Kanarya’nın 100’ü gülüyor

Fenerbahçe Beko bu sezon basketbolda gümbür gümbür… THY EuroLeague'deki 5 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, dün de Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'yı 100-88 mağlup ederek 5'te 5 yaptı.Ardından vites yükselten Kanarya, dördüncü periyoda 83-66 üstünlükle geçti, parkeden de 100-88'lik galibiyetle ayrılıp liderliğini sürdürdü. F.Bahçe Beko'daJonathan Motley de ona 22 sayıyla eşlik etti.Sarı-lacivertlilerin Yunan başantrenörü Dimitris İtoudis, "Üçüncü çeyrekte takım çok iyi basketbol oynadı. Ama bir çeyrekte iyi oynamak yeterli değil, bunu yaymak gerekiyor.Bir kültür, takım kimyası, atmosferi oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.