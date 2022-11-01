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Giriş Tarihi: 1.11.2022 22:20

NBA ekibi Brooklyn Nets, başantrenör Steve Nash'le yollarını ayırdı

AA
NBA ekibi Brooklyn Nets, başantrenör Steve Nash’le yollarını ayırdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'te başantrenör Steve Nash'le yollar ayrıldı.

Nets'in internet sitesinden yapılan açıklamada, başantrenör Steve Nash'le yolları ayırma konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Takımın yeni başantrenörünün kim olacağı konusunda kararın kısa süre içinde verileceği belirtildi.

Brooklyn Nets, başantrenörlük görevi için Eylül 2020'de Nash'le 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. İlk başantrenörlük deneyimini yaşayan Nash, oyunculuk kariyerinde Phoenix Suns, Dallas Mavericks ve Los Angeles Lakers formaları giydi. Nash, iki kez normal sezonun en değerli oyuncusu ödülünü kazandığı NBA'de 8 defa all-star kadrosuna seçildi.

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NBA ekibi Brooklyn Nets, başantrenör Steve Nash'le yollarını ayırdı
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