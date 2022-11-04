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Giriş Tarihi: 5.11.2022 00:57

Fenerbahçe Beko tek farkla kaybetti! Barcelona yenilmezlik serisini bozdu...

AA
Fenerbahçe Beko tek farkla kaybetti! Barcelona yenilmezlik serisini bozdu...

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 81-80 mağlup oldu. İşte tüm detaylar...

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımına 81-80 mağlup oldu.

İki takımın da iyi savunmayla başladığı mücadelenin beşinci dakikası 8-8 eşitlikle geçilirken, Katalan ekibi Jokubaitis'in serbest atışlarıyla ilk çeyreği 21-19 önde kapadı. Dengeli geçen ilk yarıda üç sayılık atışlarda rakibine göre daha iyi performans sergileyen ev sahibi ekip, soyunma odasına 39-36 üstünlükle gitti.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Barcelona, sarı-lacivertli ekibin oyundan düştüğü ve top kayıpları yaşadığı bölümde bulduğu sayılarla farkı çift hanelere çıkardı: 60-44. Temposunu yükselten sarı-lacivertliler, Melih Mahmutoğlu'nun kritik üçlüğüyle bitime 55 saniye kala skoru 78-76'ya getirdi. Mola dönüşü rakibine Kalinic'in üçlüğüyle yanıt veren İspanyol temsilcisi, salondan 81-80 galip ayrılmayı başardı.

Sezona 5'te 5 yaparak başlayan Fenerbahçe Beko, ilk mağlubiyetini aldı. Barcelona ise 4. galibiyetini elde etti.

Barcelona: Sertaç Şanlı 6, Kalinic 14, Satoransky 2, Laprovittola 26, Tobey 13, Pauli, Vesely 4, Abrines 1, Higgins 3, Jokubaitis 8, Nnaji 4

Fenerbahçe Beko: Motley 23, Wilbekin 6, Hayes-Davis 3, Pierre, Calathes 8, Metecan Birsen 2, Edwards 2, Melih Mahmutoğlu 11, Jekiri 4, Guduric 11, Booker 4, Şehmus Hazer 6

1. Periyot: 21-19

Devre: 39-36

3. Periyot: 62-49

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Fenerbahçe Beko tek farkla kaybetti! Barcelona yenilmezlik serisini bozdu...
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