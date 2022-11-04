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Giriş Tarihi: 4.11.2022 11:52

NBA'de Nuggets, Nikola Jokic’in "triple-double" performansıyla kazandı

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NBA’de Nuggets, Nikola Jokic’in triple-double performansıyla kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Denver Nuggets, deplasmanda Oklahoma City Thunder’ı 122-110 yendi.

NBA'e 2 maçla devam edildi. Nuggets, yıldızı Nikola Jokic'in 15 sayı, 13 ribaunt, 14 asistle kariyerinin 79. "triple-double"ını yaptığı maçta Thunder karşısında galip geldi.

Jokic, en fazla "triple-double" yapan oyuncular sıralamasında Wilt Chamberlain'i geride bırakarak 6. sıraya yerleşti.

Beşinci galibiyetini alan Nuggets'ta Aaron Gordon 27, Jamal Murray 24, Bruce Brown 15 sayı kaydetti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 37, Luguentz Dort'un 19 ve Josh Giddey'nin 16 sayısı sezonun 4. mağlubiyetini engelleyemedi.

Magic, Warriors'ı geçti

Orlando Magic, sahasında Golden State Warriors'ı 130-129 mağlup etti.

İkinci kez kazanan Magic'te Jalen Suggs 26 sayı, 9 asist ve Paolo Banchero 22 sayı, 8 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 6. yenilgisini yaşayan Warriors'ta Stephen Curry 39 sayı, 9 asist, Klay Thompson ise 27 sayı, 4 ribauntla oynadı.

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NBA'de Nuggets, Nikola Jokic’in "triple-double" performansıyla kazandı
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