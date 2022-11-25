Potanın Perileri farklı kazandı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında konuk ettiği Arnavutluk'u 140- 44'lük skorla ezip geçti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Ay Yıldızlı ekip, ilk periyodu 35-10 önde kapattı. Devreyi de 74-16 üstün bitiren Potanın Perileri, ikinci yarıda farkı daha da açtı ve salondan 140-44 galip ayrıldı.Tilbe Şenyürek ise 20 kaydetti. Türkiye, 27 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Slovenya ile karşılaşacak.