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Giriş Tarihi: 25.11.2022

Potanın Perileri farklı kazandı

Potanın Perileri farklı kazandı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki üçüncü maçında konuk ettiği Arnavutluk'u 140- 44'lük skorla ezip geçti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Ay Yıldızlı ekip, ilk periyodu 35-10 önde kapattı. Devreyi de 74-16 üstün bitiren Potanın Perileri, ikinci yarıda farkı daha da açtı ve salondan 140-44 galip ayrıldı. Teaira McCowan 28 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Tilbe Şenyürek ise 20 kaydetti. Türkiye, 27 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Slovenya ile karşılaşacak.

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Potanın Perileri farklı kazandı
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