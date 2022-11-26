Furkan Korkmaz’lı Philadelphia, Orlando deplasmanında galip geldi!

NBA'de normal sezon 14 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers deplasmanda karşılaştığı Orlando Magic'i 107-99 mağlup etti ve bu sezonki 10. galibiyetini aldı. Philadelphia'da Furkan Korkmaz 17 dakika parkede kaldığı maçta 7 sayı, 2 ribaund ile oynarken, Tobias Harris 23 sayı, 10 ribaund ve Shake Milton 24 sayı, 10 asistle mücadele etti. Ligdeki 14. yenilgisini alan Orlando'da ise Franz Wagner'in 24 ve Paolo Banchero'nun da 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.