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Giriş Tarihi: 27.11.2022

Bursaspor’un İstanbul keyfi

Bursaspor’un İstanbul keyfi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'de Frutti Extra Bursaspor, Bahçeşehir Koleji deplasmanından 74-69 galibiyetle ayrıldı. Başa baş giden ilk çeyrekten sonra Dudzinski ve Auguste ikilisi ile farkı açan Bursa ekibi soyunma odasına 45-32 önde gitti. İkinci yarıya hızlı giren Bahçeşehir Koleji farkı iki sayıya kadar indirdi. Son anlarda toparlanan konuk ekip final periyoduna da 57-51'lik üstünlükle girdi. Ancak Needham'ın devreye girmesiyle üstünlüğü ele alan Bursaspor maçı 74-69 kazandı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş-Türk Telekom: 75-91, Pınar Karşıyaka- Yukatel Merkezefendi Belediye: 92-76.

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Bursaspor’un İstanbul keyfi
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