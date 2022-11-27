Bursaspor’un İstanbul keyfi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'de Frutti Extra Bursaspor, Bahçeşehir Koleji deplasmanından 74-69 galibiyetle ayrıldı. Başa baş giden ilk çeyrekten sonra Dudzinski ve Auguste ikilisi ile farkı açan Bursa ekibi soyunma odasına 45-32 önde gitti. İkinci yarıya hızlı giren Bahçeşehir Koleji farkı iki sayıya kadar indirdi. Son anlarda toparlanan konuk ekip final periyodunada 57-51'liküstünlükle girdi. Ancak Needham'ın devreye girmesiyle üstünlüğü ele alan Bursaspor maçı 74-69 kazandı. Diğer sonuçlar: Beşiktaş-Türk Telekom: 75-91, Pınar Karşıyaka- Yukatel Merkezefendi Belediye: 92-76.