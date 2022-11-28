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Giriş Tarihi: 28.11.2022

F.Bahçe Beko Aslan’ı 7 bitirdi

F.Bahçe Beko Aslan’ı 7 bitirdi

Taraftarını arkasına alan sarı-kırmızılıları takım oyunuyla etkisiz bırakan Kanarya, ligde 7. maçını da kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray Nef'i hınca hınç dolu olan Sinan Erdem'de 97-91'lik skorla devirerek ligdeki 7. maçını da kazandı ve namağlup serisini sürdürdü. Mücadeleye sarı-kırmızılılar iyi başlasa da Metecan ve Wilbekin devreye girince Kanarya ilk periyodu 31-23 önde tamamladı. İkinci devrede Aslan 10-1'lik seri yakaladı. Dış atışlarla Ennis de destek verince G.Saray soyunma odasına 51-46 üstün gitti. İkinci devrede toparlanan F.Bahçe, Calathes ve Booker'ın basketleriyle farkı eritip son çeyreğe 72-70 önde girdi. Son periyoda da etkili başlayan İtoudis'in ekibi, parkeden 97-91'lik zaferle ayrıldı. G.Saray adına 27 sayı kaydeden Dylan Ennis yenilgiyi önleyemedi.

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F.Bahçe Beko Aslan’ı 7 bitirdi
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