F.Bahçe Beko Aslan’ı 7 bitirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe Beko, deplasmanda97-91'lik skorla devirerek ligdeki 7. maçını da kazandı ve namağlup serisini sürdürdü. Mücadeleye sarı-kırmızılılar iyi başlasa da Metecan ve Wilbekin devreye girince Kanarya ilk periyodu 31-23 önde tamamladı.Dış atışlarla Ennis de destek verince G.Saray soyunma odasına 51-46 üstün gitti. İkinci devrede toparlanan F.Bahçe,farkı eritip son çeyreğe 72-70 önde girdi. Son periyoda da etkili başlayan İtoudis'in ekibi, parkeden 97-91'lik zaferle ayrıldı. G.Saray adına 27 sayı kaydeden Dylan Ennis yenilgiyi önleyemedi.